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При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель
При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.09.2024
При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в белгородском селе Двулучное при атаке дрона ВСУ, с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга он направлен в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T15:56
2024-09-28T15:56
2024-09-28T16:06
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в белгородском селе Двулучное при атаке дрона ВСУ, с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга он направлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два населённых пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.Также, по словам Гладкова, было обстреляно село Графовка в Краснояружском районе, повреждена линия электропередачи. Временно без электричества остались села Графовка и частично Репяховка. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования от министерства обороны РФ. Данные о последствиях происшествия уточняются, добавил глава региона.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
белгородская область
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вячеслав гладков, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область
При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель
Гладков: при атаке дрона на белгородское село Двулучное пострадал мирный житель