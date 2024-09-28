https://ria.ru/20240928/ataka-1975245845.html

При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель

При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.09.2024

При атаке дрона на белгородское село пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в белгородском селе Двулучное при атаке дрона ВСУ, с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга он направлен в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T15:56

2024-09-28T15:56

2024-09-28T16:06

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в белгородском селе Двулучное при атаке дрона ВСУ, с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга он направлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два населённых пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.Также, по словам Гладкова, было обстреляно село Графовка в Краснояружском районе, повреждена линия электропередачи. Временно без электричества остались села Графовка и частично Репяховка. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования от министерства обороны РФ. Данные о последствиях происшествия уточняются, добавил глава региона.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

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вячеслав гладков, происшествия, белгородская область