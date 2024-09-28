https://ria.ru/20240928/afrika-1975288568.html

Лавров заявил о готовности России помочь Африке в вопросах безопасности

Лавров заявил о готовности России помочь Африке в вопросах безопасности - РИА Новости, 28.09.2024

Лавров заявил о готовности России помочь Африке в вопросах безопасности

Россия будет делать все, чтобы содействовать странам Африки в вопросах безопасности и обороноспособности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T22:21

2024-09-28T22:21

2024-09-28T22:21

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ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы содействовать странам Африки в вопросах безопасности и обороноспособности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Доказано на фактах, что украинцы работают с террористическими организациями, которые борются с законным правительством Мали. Не так давно было нападение на группу малийских военнослужащих с большим количеством убитых, и делали это террористы, связанные с украинцами… Конечно, это бандитизм, и мы будем делать все для того, чтобы африканские страны, которые хотят жить своим умом и самим выбирать пути своего развития, чтобы они имели поддержку в сфере обеспечения своей безопасности, обороноспособности. Мы этим занимаемся", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240928/lavrov-1975280493.html

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