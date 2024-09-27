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"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - РИА Новости, 27.09.2024
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19:59 27.09.2024 (обновлено: 20:00 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975172245.html
"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - РИА Новости, 27.09.2024
"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенных Штатах понимал, что все кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:59
2024-09-27T20:00
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенных Штатах понимал, что все кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х."Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал Пособец.Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.Выборы главы государства в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.
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в мире, сша, нью-йорк (город), украина, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, политика
В мире, США, Нью-Йорк (город), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Политика
"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

Ветеран ВМФ США Пособец: Владимир Зеленский знает, что все кончено

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенных Штатах понимал, что все кончено, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в соцсети Х.
«
"Посмотрите на жестикуляцию и мимику Зеленского. Он знает, что все кончено", — написал Пособец.
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
Выборы главы государства в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа на них от Демократической партии выступит вице-президент Камала Харрис.
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреСШАНью-Йорк (город)УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Политика
 
 
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