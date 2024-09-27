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Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной - РИА Новости, 27.09.2024
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16:54 27.09.2024 (обновлено: 17:14 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975119292.html
Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной
Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной
Владимир Зеленский прибыл в пятницу на встречу с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом под... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:54
2024-09-27T17:14
в мире
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нью-йорк (город)
владимир зеленский
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в пятницу на встречу с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом под усиленной охраной. Как передает корреспондент РИА Новости в места событий, кортеж под усиленной охраной полиции подъехал к башне Trump Tower в центре Манхэттена в Нью-Йорке в пятницу утром по местному времени. По периметру здания дежурят полиция и спецслужбы. Движение частично перекрыто, установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне. Трамп ранее согласился на встречу после полученного от Зеленского письма с просьбой о контакте. Республиканец при этом подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Зеленский 22 сентября начал визит в США со скандального посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
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сша
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Прибытие кортежа Зеленского на встречу с Трампом в Нью-Йорке
Кортеж Зеленского под усиленной охраной полиции, спецслужб, автоматчиков и медиков прибыл на встречу с Трампом в Нью-Йорке.
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной

Зеленский прибыл на встречу в Trump Tower под усиленной охраной полиции

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в пятницу на встречу с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом под усиленной охраной.
Как передает корреспондент РИА Новости в места событий, кортеж под усиленной охраной полиции подъехал к башне Trump Tower в центре Манхэттена в Нью-Йорке в пятницу утром по местному времени. По периметру здания дежурят полиция и спецслужбы. Движение частично перекрыто, установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
Вчера, 14:52
Трамп ранее согласился на встречу после полученного от Зеленского письма с просьбой о контакте. Республиканец при этом подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Зеленский 22 сентября начал визит в США со скандального посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Трамп потроллил Зеленского, считает эксперт
Вчера, 11:18
 
В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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