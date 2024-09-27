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Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
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13:13 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975046049.html
Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ
Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024
Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ
Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:13
2024-09-27T13:13
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
чак шумер
митч макконнелл
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает газета New York Times. "Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - пишет газета. Как пишет издание, Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента. Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского. Кроме того, по информации газеты, на встрече с конгрессменами в четверг Зеленский старательно избегал просьб одобрить новые пакеты помощи Украине. В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, чак шумер, митч макконнелл
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Чак Шумер, Митч Макконнелл
Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ

NYT: популярность Зеленского среди правящих кругов США заметно упала

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает газета New York Times.
"Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - пишет газета.
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26 сентября, 22:25
Как пишет издание, Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента. Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского.
Кроме того, по информации газеты, на встрече с конгрессменами в четверг Зеленский старательно избегал просьб одобрить новые пакеты помощи Украине.
В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Клоунесса": на жену Зеленского накинулись после слов о конце конфликта
26 сентября, 16:15
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленского послали
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийЧак ШумерМитч Макконнелл
 
 
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