https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975046049.html

Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ

Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2024

Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ

Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:13

2024-09-27T13:13

2024-09-27T13:13

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает газета New York Times. "Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - пишет газета. Как пишет издание, Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента. Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского. Кроме того, по информации газеты, на встрече с конгрессменами в четверг Зеленский старательно избегал просьб одобрить новые пакеты помощи Украине. В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974892330.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, чак шумер, митч макконнелл