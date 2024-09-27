Популярность Зеленского в Вашингтоне заметно упала, пишут СМИ
NYT: популярность Зеленского среди правящих кругов США заметно упала
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Популярность Владимира Зеленского среди правящих кругов США заметно упала, что может повлиять на будущие поставки американской военной помощи Киеву, сообщает газета New York Times.
"Война с Россией затягивается, и популярность (Зеленского) в Вашингтоне заметно упала, что может иметь серьезные последствия для будущей американской военной помощи Украине", - пишет газета.
Как пишет издание, Зеленский выбрал неудачное время для своего визита в конгресс в четверг, поскольку за день до этого американский парламент завершил свою работу, уйдя на каникулы в связи с продолжающей кампанией перед выборами президента. Кроме того, по данным New York Times, ни лидеры демократического и республиканского большинства в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, ни лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис не сделали много, чтобы повысить значимость визита Зеленского.
Кроме того, по информации газеты, на встрече с конгрессменами в четверг Зеленский старательно избегал просьб одобрить новые пакеты помощи Украине.
В четверг ряд сенаторов-республиканцев рекомендовали Зеленскому держаться подальше от американской политики после его слов о кандидате в вице-президенты США Джей-Ди Вэнсе.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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