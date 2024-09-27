https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974974636.html

Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки

Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки - РИА Новости, 27.09.2024

Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки

Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, включая крысоловки, яйцерезки и... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T05:17

2024-09-27T05:17

2024-09-27T05:17

владимир зеленский

всемирная организация интеллектуальной собственности

евросоюз

швейцария

сша

канада

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, включая крысоловки, яйцерезки и инкубаторы для разведения бактерий, выяснило РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Под своим именем Зеленский, судя по документам, намеревается продавать сотни бытовых товаров: в их числе батареи для электронных сигарет, аккумуляторы, электроника, аппараты для проверки грудного молока, аппараты, использующие рентгеновские лучи, аппараты МРТ, беспроводные телефоны. В этом же разделе инкубаторы для разведения бактерий. Как следует из документов, торговая марка ZELENSKYY также распространяется на ювелирные изделия, канцелярские товары, чехлы, товары для кухни (в их числе чайники, салатницы, яйцерезки), спортивную одежду, оборудование для видеоигр. Под торговой маркой могут выпускаться даже расчески для животных и мышеловки. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974740064.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974970814.html

швейцария

сша

канада

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владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз, швейцария, сша, канада