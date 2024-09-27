Рейтинг@Mail.ru
Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974974636.html
Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки
Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, включая крысоловки, яйцерезки и... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:17
2024-09-27T05:17
владимир зеленский
всемирная организация интеллектуальной собственности
евросоюз
швейцария
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850879199_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_08d28af94b2f1f536320b672024e6eaa.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, включая крысоловки, яйцерезки и инкубаторы для разведения бактерий, выяснило РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Под своим именем Зеленский, судя по документам, намеревается продавать сотни бытовых товаров: в их числе батареи для электронных сигарет, аккумуляторы, электроника, аппараты для проверки грудного молока, аппараты, использующие рентгеновские лучи, аппараты МРТ, беспроводные телефоны. В этом же разделе инкубаторы для разведения бактерий. Как следует из документов, торговая марка ZELENSKYY также распространяется на ювелирные изделия, канцелярские товары, чехлы, товары для кухни (в их числе чайники, салатницы, яйцерезки), спортивную одежду, оборудование для видеоигр. Под торговой маркой могут выпускаться даже расчески для животных и мышеловки. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974740064.html
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974970814.html
швейцария
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850879199_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5b6b4384ee0dd2ed95f753f820c2bb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз, швейцария, сша, канада
Владимир Зеленский, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евросоюз, Швейцария, США, Канада
Зеленский зарегистрировал торговую марку на крысоловки

Зеленский зарегистрировал торговую марку на бытовые товары, включая крысоловки

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра бытовых товаров, включая крысоловки, яйцерезки и инкубаторы для разведения бактерий, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Зеленский зарегистрировал торговую марку на похоронные услуги
26 сентября, 05:12
Под своим именем Зеленский, судя по документам, намеревается продавать сотни бытовых товаров: в их числе батареи для электронных сигарет, аккумуляторы, электроника, аппараты для проверки грудного молока, аппараты, использующие рентгеновские лучи, аппараты МРТ, беспроводные телефоны. В этом же разделе инкубаторы для разведения бактерий.
Как следует из документов, торговая марка ZELENSKYY также распространяется на ювелирные изделия, канцелярские товары, чехлы, товары для кухни (в их числе чайники, салатницы, яйцерезки), спортивную одежду, оборудование для видеоигр. Под торговой маркой могут выпускаться даже расчески для животных и мышеловки.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Вчера, 03:21
 
Владимир ЗеленскийВсемирная организация интеллектуальной собственностиЕвросоюзШвейцарияСШАКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала