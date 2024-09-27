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Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги - РИА Новости, 27.09.2024
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03:21 27.09.2024 (обновлено: 11:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974970814.html
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:21
2024-09-27T11:38
швейцария
канада
сша
владимир зеленский
всемирная организация интеллектуальной собственности
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность, выяснило РИА Новости.Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Ее можно использовать в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон. В этом же разделе значатся услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974962556.html
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швейцария, канада, сша, владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз, в мире
Швейцария, Канада, США, Владимир Зеленский, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евросоюз, В мире
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги

Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги и кремировать

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Ее можно использовать в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.
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В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон.
В этом же разделе значатся услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
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ШвейцарияКанадаСШАВладимир ЗеленскийВсемирная организация интеллектуальной собственностиЕвросоюзВ мире
 
 
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