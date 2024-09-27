https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974970814.html
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:21
2024-09-27T03:21
2024-09-27T11:38
швейцария
канада
сша
владимир зеленский
всемирная организация интеллектуальной собственности
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность, выяснило РИА Новости.Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Ее можно использовать в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон. В этом же разделе значатся услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974962556.html
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974902329.html
швейцария
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, канада, сша, владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз, в мире
Швейцария, Канада, США, Владимир Зеленский, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евросоюз, В мире
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги
Зеленский сможет оказывать под своим брендом ритуальные услуги и кремировать
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая может распространяться на оказание таких услуг, как кремация и детективная деятельность, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности
, которая располагается в Швейцарии
. Ее можно использовать в Канаде
, ЕС
, Великобритании
, Грузии
, Израиле
, Японии
, Турции
, США
, Армении
, Швейцарии, Китае
, Молдавии
.
В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон.
В этом же разделе значатся услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса Зеленского как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованному в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.