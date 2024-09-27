https://ria.ru/20240927/zelenskij-1974983582.html

Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики

Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики - РИА Новости, 27.09.2024

Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики

Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:24

2024-09-27T08:24

2024-09-27T08:24

швейцария

сша

канада

владимир зеленский

всемирная организация интеллектуальной собственности

евросоюз

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и кваса, выяснило РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Торговая марка, согласно документам, может распространяться на продукты питания. Среди них квас, молоко, рыба, соки, хумус, пиво, энергетики. Также в списке есть все виды алкоголя и табачные изделия, в том числе электронные сигареты и компоненты для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936759812.html

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974974636.html

https://ria.ru/20240924/villa-1974345591.html

швейцария

сша

канада

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швейцария, сша, канада, владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз