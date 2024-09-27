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Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики - РИА Новости, 27.09.2024
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08:24 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/zelenskij-1974983582.html
Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики
Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики
Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:24
2024-09-27T08:24
швейцария
сша
канада
владимир зеленский
всемирная организация интеллектуальной собственности
евросоюз
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и кваса, выяснило РИА Новости. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии. Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии. Торговая марка, согласно документам, может распространяться на продукты питания. Среди них квас, молоко, рыба, соки, хумус, пиво, энергетики. Также в списке есть все виды алкоголя и табачные изделия, в том числе электронные сигареты и компоненты для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички. В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936759812.html
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974974636.html
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швейцария, сша, канада, владимир зеленский, всемирная организация интеллектуальной собственности, евросоюз
Швейцария, США, Канада, Владимир Зеленский, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Евросоюз
Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и энергетики

Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY на пиво, табак и энергетики

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, под которой возможна продажа широкого спектра продуктов и напитков, в том числе пива, энергетиков и кваса, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, Зеленский зарегистрировал торговую марку во Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая располагается в Швейцарии.
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Во Всемирной организации интеллектуальной собственности марка ZELENSKYY зарегистрирована для использования в Канаде, ЕС, Великобритании, Грузии, Израиле, Японии, Турции, США, Армении, Швейцарии, Китае, Молдавии.
Торговая марка, согласно документам, может распространяться на продукты питания. Среди них квас, молоко, рыба, соки, хумус, пиво, энергетики.
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Также в списке есть все виды алкоголя и табачные изделия, в том числе электронные сигареты и компоненты для них, сигары, жевательный табак, трубки, кальяны, пепельницы, зажигалки и спички.
В регистрационных документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте офиса президента как его домашний адрес по проспекту Героев Сталинграда, переименованного в 2022 году в проспект Владимира Ивасюка.
Регистрация была осуществлена в октябре 2022 года, а в августе 2024 года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно документам регистрации в США, торговая марка распространяется на развлекательные услуги, кинопроизводство, за исключением рекламных роликов, на публикацию книг.
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