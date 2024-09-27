https://ria.ru/20240927/zapad-1975035451.html

"Отсчитываем часы": на Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ

"Отсчитываем часы": на Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

"Отсчитываем часы": на Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ

Сопротивление окруженной украинской группировки в Угледаре в ДНР обрушится в ближайшее время, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:36

2024-09-27T12:36

2024-09-27T12:36

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сопротивление окруженной украинской группировки в Угледаре в ДНР обрушится в ближайшее время, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет", — отметил он.По словам аналитика, российские военные не только окружили украинские силы в городе, но и контролируют все дороги, по которым они могли бы покинуть населенный пункт."Любая попытка украинцев покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям", — предупредил Меркурис.Эксперт добавил, что даже после прекращения сопротивления со стороны ВСУ российским военным понадобится некоторое время для зачистки города перед объявлением о его освобождении.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.По словам его советника Игоря Кимаковского, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.

https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

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безопасность, днр, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика