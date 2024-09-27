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Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2024
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17:06 27.09.2024 (обновлено: 17:15 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/yemen-1975122167.html
Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник
Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2024
Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник
Беспилотник США нанёс в пятницу два удара по военному лагерю правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после ракетного удара хуситов... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:06
2024-09-27T17:15
в мире
сша
йемен
тель-авив
ансар алла
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник США нанёс в пятницу два удара по военному лагерю правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после ракетного удара хуситов по Тель-Авиву, сообщил РИА Новости источник в местной администрации."Американский беспилотник нанёс два удара по военному лагерю "Ансар Алла" к северу от города Саада на северо-западе Йемена", - уточнил источник.В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что они нанесли удары модернизированной ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве и беспилотниками по важной цели в Ашкелоне. В ночь на пятницу израильские СМИ сообщили о перехвате ракеты из Йемена над Тель-Авивом, в результате чего 17 человек пострадали в давке по дороге в убежища.
https://ria.ru/20240927/raketa-1974966857.html
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в мире, сша, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, США, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник

Источник: американский беспилотник ударил по военному лагерю хуситов в Йемене

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник США нанёс в пятницу два удара по военному лагерю правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после ракетного удара хуситов по Тель-Авиву, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.
"Американский беспилотник нанёс два удара по военному лагерю "Ансар Алла" к северу от города Саада на северо-западе Йемена", - уточнил источник.
В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что они нанесли удары модернизированной ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве и беспилотниками по важной цели в Ашкелоне. В ночь на пятницу израильские СМИ сообщили о перехвате ракеты из Йемена над Тель-Авивом, в результате чего 17 человек пострадали в давке по дороге в убежища.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Израильская ПВО перехватила ракету из Йемена
Вчера, 01:13
 
В миреСШАЙеменТель-АвивАнсар Алла
 
 
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