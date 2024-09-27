https://ria.ru/20240927/yemen-1975122167.html

Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник

Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2024

Американский беспилотник нанес удары по хуситам в Йемене, сообщил источник

Беспилотник США нанёс в пятницу два удара по военному лагерю правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после ракетного удара хуситов... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:06

2024-09-27T17:06

2024-09-27T17:15

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сша

йемен

тель-авив

ансар алла

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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник США нанёс в пятницу два удара по военному лагерю правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после ракетного удара хуситов по Тель-Авиву, сообщил РИА Новости источник в местной администрации."Американский беспилотник нанёс два удара по военному лагерю "Ансар Алла" к северу от города Саада на северо-западе Йемена", - уточнил источник.В пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что они нанесли удары модернизированной ракетой "Палестина-2" по военной цели в Тель-Авиве и беспилотниками по важной цели в Ашкелоне. В ночь на пятницу израильские СМИ сообщили о перехвате ракеты из Йемена над Тель-Авивом, в результате чего 17 человек пострадали в давке по дороге в убежища.

https://ria.ru/20240927/raketa-1974966857.html

сша

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в мире, сша, йемен, тель-авив, ансар алла