Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели новые взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе.
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"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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