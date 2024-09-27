https://ria.ru/20240927/vzryvy-1975111295.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 27.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:24

2024-09-27T16:24

2024-09-27T16:24

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240927/vzryvy-1975005824.html

https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941448847.html

херсон

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины