https://ria.ru/20240927/vzryvy-1975005824.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:29
2024-09-27T10:29
2024-09-27T10:29
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240927/odessa-1974966716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы