https://ria.ru/20240927/vzryvy-1975005824.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:29

2024-09-27T10:29

2024-09-27T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240927/odessa-1974966716.html

https://ria.ru/20240927/udar-1975005144.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф