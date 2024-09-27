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Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/vuchich-1974964473.html
Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя
Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя - РИА Новости, 27.09.2024
Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя
Президент Сербии Александр Вучич отметил психологическое преимущество ВС РФ на поле боя в настоящий момент. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:26
2024-09-27T00:26
специальная военная операция на украине
сербия
украина
сша
александр вучич
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отметил психологическое преимущество ВС РФ на поле боя в настоящий момент. "Было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, знаем из истории, как закончил. Мира не может быть, потому что русские сейчас имеют психологическое преимущество на поле боя", - указал сербский лидер в эфире ТВ Информер. Президент Сербии также рассказал о свежих соцопросах граждан США, показавших, по его словам, что тема конфликта на Украине находится для американцев "только на девятом или десятом месте". По его мнению, это отразится на поддержке Киева американскими властями, "кто бы ни победил на выборах" президента. По мнению Вучича, "Трамп ориентирован на бизнес", он будет искать решение в случае победы. "Трамп видел эти социсследования, поэтому мог так открыто выступать против Зеленского", - заявил сербский президент.
https://ria.ru/20240927/minoborony-1974963915.html
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сербия, украина, сша, александр вучич, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сербия, Украина, США, Александр Вучич, Вооруженные силы РФ, В мире
Вучич отметил психологическое преимущество российских военных на поле боя

Вучич: у русских сейчас психологическое преимущество на поле боя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отметил психологическое преимущество ВС РФ на поле боя в настоящий момент.
«
"Было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, знаем из истории, как закончил. Мира не может быть, потому что русские сейчас имеют психологическое преимущество на поле боя", - указал сербский лидер в эфире ТВ Информер.
Президент Сербии также рассказал о свежих соцопросах граждан США, показавших, по его словам, что тема конфликта на Украине находится для американцев "только на девятом или десятом месте". По его мнению, это отразится на поддержке Киева американскими властями, "кто бы ни победил на выборах" президента.
По мнению Вучича, "Трамп ориентирован на бизнес", он будет искать решение в случае победы. "Трамп видел эти социсследования, поэтому мог так открыто выступать против Зеленского", - заявил сербский президент.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСербияУкраинаСШААлександр ВучичВооруженные силы РФВ мире
 
 
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