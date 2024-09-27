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ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району в Донецке - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/vsu-1975187233.html
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району в Донецке
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району в Донецке - РИА Новости, 27.09.2024
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району в Донецке
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:10
2024-09-27T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 17.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, вследствие чего пострадала женщина. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240927/dnr-1975181379.html
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в мире, донецк, петровский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Петровскому району в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS
Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 17.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, вследствие чего пострадала женщина.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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