https://ria.ru/20240927/vsu-1974984863.html

ВСУ за одну ночь сожгли два дома в Курской области

ВСУ за одну ночь сожгли два дома в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024

ВСУ за одну ночь сожгли два дома в Курской области

ВСУ при помощи дрона "Баба-Яга" за одну ночь сожгли сразу два дома мирных жителей в селе Волоконск Курской области, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:41

2024-09-27T08:41

2024-09-27T08:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 27 сен - РИА Новости. ВСУ при помощи дрона "Баба-Яга" за одну ночь сожгли сразу два дома мирных жителей в селе Волоконск Курской области, рассказали РИА Новости местные жители. В результате атаки украинских БПЛА за одну ночь были полностью уничтожено два дома в Волоконске, пострадал также домашний скот, повреждены хозяйственные постройки. "Здесь была большая прихожая, две спальни, по левой стороне и по центру зал... Здесь были планы хорошие, двор большой и сарай, хозяйство было, вон там утки дохлые валяются. Не знаю, как это было, позвонили соседи и сказали, что горит дом. Я (в это время - ред.) был у дядьки в гостях. Пришёл - чердак только разгорелся, дом открыл, а посреди дома огонь", - рассказал чудом выживший хозяин дома Сергей Антропов. По его словам, в данный момент ситуация неспокойная, на сегодняшний день в этом районе уничтожено дронами 8 частных домов. "По ночам дома жгут, и все, больше тут ничего не делается, "Баба-Яга" подлетает, фугасы бросает, как из ведра угли горящие высыпают, в общем дела тут обстоят очень плохо", - рассказал агентству инвалид второй группы Алексей Будков. Он пожаловался, что в селе нет воды, света и газа. Добавил, что на свои деньги купил газовый баллон и плиту для приготовления еды, до этого готовил на паяльной лампе. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

https://ria.ru/20240512/ataka-1945457535.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия