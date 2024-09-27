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ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР
ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024
ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР
Украинские войска накануне нанесли порядка пяти ударов с применением беспилотника по зданию администрации Горловки в ДНР, оно получило повреждения, сообщил в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:28
2024-09-27T08:28
2024-09-27T08:28
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ДОНЕЦК,27 сен – РИА Новости. Украинские войска накануне нанесли порядка пяти ударов с применением беспилотника по зданию администрации Горловки в ДНР, оно получило повреждения, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера вечером украинские вооруженные бандформирования нанесли ряд ударов с применением беспилотников по зданию администрации городского округа Горловка. Было нанесено порядка 5 ударов", - написал Приходько. О пострадавших не сообщается, однако остекление и фасад здания получили повреждения, судя по опубликованной мэром фотографии. Кроме того, обстрелом ВСУ утром в Головке обесточены Зайцево и поселок станции Никитовка, уточнил Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240926/vsu-1974906246.html
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
В мире, ЖКХ, Горловка, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР
ВСУ нанесли пять ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР в четверг