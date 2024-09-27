https://ria.ru/20240927/vsu-1974983804.html

ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР

ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 27.09.2024

ВСУ нанесли серию ударов с дрона по администрации Горловки в ДНР

Украинские войска накануне нанесли порядка пяти ударов с применением беспилотника по зданию администрации Горловки в ДНР, оно получило повреждения, сообщил в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:28

2024-09-27T08:28

2024-09-27T08:28

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горловка

донецкая народная республика

зайцево

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК,27 сен – РИА Новости. Украинские войска накануне нанесли порядка пяти ударов с применением беспилотника по зданию администрации Горловки в ДНР, оно получило повреждения, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера вечером украинские вооруженные бандформирования нанесли ряд ударов с применением беспилотников по зданию администрации городского округа Горловка. Было нанесено порядка 5 ударов", - написал Приходько. О пострадавших не сообщается, однако остекление и фасад здания получили повреждения, судя по опубликованной мэром фотографии. Кроме того, обстрелом ВСУ утром в Головке обесточены Зайцево и поселок станции Никитовка, уточнил Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240926/vsu-1974906246.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол