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Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.09.2024

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T23:00

2024-09-27T23:00

2024-09-27T23:00

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — написал политик.Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975172245.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, политика