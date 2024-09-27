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Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.09.2024
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23:00 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/vstrecha-1975186847.html
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.09.2024
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке
Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T23:00
2024-09-27T23:00
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — написал политик.Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975172245.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, политика
В мире, Нью-Йорк (город), США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Политика
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке была содержательной, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«
"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — написал политик.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Все кончено". В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Вчера, 19:59
Кортеж украинской делегации под усиленной охраной покинул башню Trump Tower в центре Нью-Йорка, где в пятницу проходила встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в 11.05 по местному времени (18.05 мск). Переговоры между американским политиком и Зеленским заняли около одного часа. На встрече Трамп выразил надежду, что в случае своей победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о "плане победы", подчеркивал, что никакого осязаемого плана пока нет даже для Запада.
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
Вчера, 19:07
 
В миреНью-Йорк (город)СШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковПолитика
 
 
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