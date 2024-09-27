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Второй фронт новой мировой войны открыт

Второй фронт новой мировой войны открыт - РИА Новости, 27.09.2024

Второй фронт новой мировой войны открыт

На Ближнем Востоке разворачивается самая настоящая война. После террористической атаки Израиля с использованием бытовой техники начались массовые ракетные... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:05

аналитика

израиль

ближний восток

россия

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На Ближнем Востоке разворачивается самая настоящая война. После террористической атаки Израиля с использованием бытовой техники начались массовые ракетные обстрелы и ковровые бомбардировки Южного Ливана. Израиль явно решил превратиться из жертвы в палача, после геноцида населения Газы начав геноцид жителей Ливана. Это неминуемо означает включение в войну как других шиитских стран и движений: Сирии, Ирака, йеменских зейдитов, а главное, Ирана, так и — на следующем этапе — суннитских государств. Израилю явно нужна война. Похоже, масштабная, беспощадная, жестокая, библейская. Это столкновение не имеет шансов остаться чем-то локальным. Предстоит эскалация, и не исключено использование ядерного оружия, которое есть у Израиля, но может оказаться и у Ирана. Конечно, здесь речь идет лишь о тактическом ядерном оружии или о "грязных" бомбах, что в контексте всего человечества не фатально, однако на судьбы региона это повлияет самым катастрофическим образом.Ливанская война имеет несколько объяснений. Остановимся на двух.Первое: цели Израиля и эсхатологический контекст. Важно понять, какие цели преследует еврейское государство. Конечно, можно посчитать крайний радикализм Нетаньяху следствием психологической травмы после нападения ХАМАС на Израиль и взятия заложников. Это был акт терроризма, но Израиль не нашел ничего лучше, как ответить на террор террором: на маленький террор — террором большим, поголовным, всеуничтожающим, никого не щадящим. Никто не оправдывает действия ХАМАС, но дальше разразился геноцид. Террор со стороны ХАМАС осудили вообще все, а геноцид со стороны Израиля в отношении населения Газы — все, кроме коллективного Запада и его сателлитов. Двойные стандарты. Так же будет и с Ливаном. Запад покрывает Израиль, как и в случае с нацистской хунтой Зеленского. И надеяться на изменение этой позиции нет никаких оснований (тем более что Трамп, хотя и явно брезгует Зеленским, является убежденным сторонником Израиля).Но чего же на самом деле добивается Нетаньяху? Психический стресс никак не проясняет реальных целей этой войны, которая только разгорается. Дело в том, что положение Израиля накануне войны в Газе было в целом стабильным.Главной угрозой была демография, так как израильское общество среди арабского моря представляет собой лишь небольшой этнорелигиозный островок, который таковым остается даже при высоком уровне рождаемости не только у ортодоксальных евреев (харедим), но и в светских семьях. И все равно это несопоставимо мало, если добавить к палестинцам двух автономий и собственно Израиля население соседних арабских стран, родственных палестинцам и этнически, и конфессионально. В такой ситуации никакое укрепление позиций Израиля в регионе, не говоря уже о колонизации палестинских земель израильскими поселенцами, было просто невозможно. Сохраняя статус-кво, Израиль как государство евреев через какое-то количество времени был обречен на исчезновение даже в силу демографии.Тем более совершенно немыслимой представлялась реализация правосионистского проекта Большого Израиля от моря и до моря. Эти территории просто некому заселять или осваивать при наличии плотной арабской массы со всех сторон.И тем не менее, несмотря на это, Нетаньяху начал военные действия в Газе и расширил их на территорию Южного Ливана.В Газе мы уже видели обнаружение истинной цели — физический геноцид палестинцев с параллельным трансфером за пределы Израиля тех, кто выживет. Как бы это жутко ни звучало, но в этом для Израиля есть смысл. Будучи не в состоянии изменить достаточно резко собственную демографию, остается уничтожить население, мешающее самим своим существованием и этнорелигиозным кодом реализации эсхатологических проектов. Но это было бы опрометчиво и нереализуемо, если бы не расчет на то, что вслед за решительным рывком произойдет что-то экстраординарное. И это экстраординарное отнюдь не "черный лебедь", но вполне понятное событие — приход Мошиаха. Согласно иудейским воззрениям, перед приходом Мошиаха (хотя, по некоторым версиям, после его прихода, что и объясняет антисионистские течения среди ортодоксальных иудеев) евреи должны массово вернуться на Землю обетованную из рассеяния, провозгласить столицей Иерусалим, а затем снести мечеть Аль-Акса, вторую по значимости святыню ислама, и на ее месте возвести Третий храм. Тогда придет Мошиах и все народы мира поклонятся ему, так как власть его будет абсолютной. Это станет моментом утверждения всемирной Иудейской империи, и евреи как избранные будут железным жезлом пасти народы.Приблизительно такую программу открыто исповедуют религиозные сионисты из ближайшего окружения Нетаньяху — Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич, а также их духовные вожди Рав Кук, Мейер Кахане и современный раввин Дов Лиор. Геноцид палестинцев в этой модели является незначительным побочным эффектом в силу фундаментальности грядущего события. Именно на эту группировку и опирается Нетаньяху. Строительство Большого Израиля и сопровождающие его эсхатологические войны приобретают смысл именно в контексте условий прихода Мошиаха. И неслучайно ХАМАС назвало свой террористический рейд "Поток Аль-Аксы". Также следует заметить, что именно среди шиитов подобный сценарий сноса мечети Аль-Акса и начала финальной войны с силами Дадджала (Антихриста) на Святой земле является общим местом всех эсхатологических хадисов.Иными словами, на Ближнем Востоке разгорается Армагеддон в самом прямом смысле — война Последних времен. Так она видится Нетаньяху и его окружению, но точно так же, хотя и с другого полюса, понимают ее религиозные шииты. Конечно, светские израильтяне, ни во что, кроме шекелей и индивидуального комфорта, не верящие, бросаются на демонстрации против своего же правительства. А секулярные круги шиитских стран — прежде всего бизнесмены и молодежь — знать не знают никаких эсхатологических хадисов. Но историей сейчас, как мы видим, движут не они, а люди с обостренным сознанием конца света и сопутствующих ему событий.Второе объяснение войны на Ближнем Востоке — геополитическое. Наше время проходит под знаменем главной дилеммы: однополярный мир, то есть единоличная гегемония Запада, никак не хочет кончаться и всеми силами пытается отстоять себя, а против него поднимается с новой силой многополярный мир, каждая цивилизация которого настаивает на полном суверенитете, а значит, на независимости от коллективного Запада, что неминуемо приводит к борьбе с гегемонией. Первым фронтом этой войны является Украина, где нацистский режим Киева, учрежденный, оснащенный и поддерживаемый коллективным Западом, ведет войну с нами, суверенной Россией как православно-евразийской цивилизацией, с одним из важнейших полюсов многополярного мира и флагманом антигегемонистской борьбы. Запад воюет чужими руками, но готовится включиться в войну с Россией и напрямую.В таком контексте Ближний Восток — еще один театр все той же войны однополярного мира против многополярного. Если в глазах Нетаньяху и эсхатологических сионистов в центре мира стоит Израиль и судьба еврейского народа, неразрывно связанная с Мошиахом, то для глобалистов Запада сам Израиль — лишь инструмент в борьбе за сохранение своей планетарной гегемонии. Исламский мир, отвергающий либеральные ценности, видится как антагонистическая цивилизация. И с ним коллективный Запад постепенно втягивается в войну. При этом именно шииты являются идеологическим авангардом в исламской цивилизации, поэтому мощь Запада обрушивается в первую очередь на них. Руками Израиля Запад надеется нанести удар по еще одному — исламскому — полюсу многополярного мира. Для этих целей Вашингтон сейчас спешно укрепляет союз со своими вассалами среди суннитских стран, прежде всего с ОАЭ. Едва ли в Вашингтоне верят в Мошиаха (хотя кто знает?), но открыть фронт против исламской цивилизации, используя воинственный сионизм и проекты Большого Израиля, — очевидная цель глобалистов.Далее последует Тайвань и конфликт с еще одним полюсом многополярного мира — Китаем. И снова коллективный Запад будет опираться на региональные прокси — сам Тайвань, Японию, Южную Корею — и пытаться втянуть в эту коалицию Индию. Хотя Индия — это еще один полюс многополярности, и, чтобы осадить движение Дели к антизападной деколонизации и дальнейшей суверенизации, Запад способствовал недавней цветной революции против проиндийского правительства Бангладеш во главе с Шейхой Хасиной. Очевидно, что готовятся и иные фронты той же войны — в Африке и Латинской Америке, а также в различных регионах исламского мира. На всех них будет решаться судьба грядущего миропорядка: сохранит ли Запад свою гегемонию или многополярный мир станет реальностью, а Запад в нем станет лишь одной из нескольких цивилизаций с правом голоса, но лишенный статуса гегемона и даже лидера.Но пока мы находимся на второй стадии — на пороге большой войны на Ближнем Востоке.Прежде чем выяснять, как следует относиться к этому второму фронту большого геополитического передела мира, надо ясно понять цели глобальных участников этого конфликта, не строить себе лишних иллюзий о рациональных и мистико-религиозных мотивах основных действующих сил. Нам сегодня необходим геополитический реализм, спокойно и сдержанно учитывающий все принципиальные факторы той сложнейшей ситуации, в которой мы — и все человечество — находимся. Эмоции надо отложить в пользу холодной оценки происходящего, включая те измерения, которые мы в эпохи советского и либерального режимов в России учитывать не привыкли. Раньше все объяснялось идеологией, экономикой, энергетикой, битвой за ресурсы. Все это присутствует и сегодня, но главным точно не является. Намного более весомы соображения эсхатологического, цивилизационного и планетарно-геополитического характера. Мы слишком долго учили матчасть, пренебрегая миром идей. А именно идеи движут миром.

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https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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аналитика, израиль, ближний восток, россия