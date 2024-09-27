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В Саратовской области на 102 году жизни умерла участница ВОВ

В Саратовской области на 102 году жизни умерла участница ВОВ - РИА Новости, 27.09.2024

В Саратовской области на 102 году жизни умерла участница ВОВ

Участница Великой Отечественной войны Анна Петровна Зеленкина скончалась на 102 году жизни в Ершовском районе Саратовской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:39

2024-09-27T17:39

2024-09-27T17:50

саратовская область

смоленск

латвия

великая отечественная война (1941-1945)

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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны Анна Петровна Зеленкина скончалась на 102 году жизни в Ершовском районе Саратовской области, сообщается в Telegram-канале районной администрации. "Двадцать шестого сентября перестало биться сердце участницы Великой Отечественной войны, жителя села Орлов-Гай Анны Петровны Зеленкиной. Анна Петровна родилась 2 июня 1923 года в селе Орлов-Гай. Второго мая 1942 года ее вместе с другими десятиклассницами призвали в армию. Прошли обучение по специальности военный радист-кодировщик. Анна Петровна получила назначение в авиаполк, дислоцирующийся в Смоленске, она обеспечивала связь с метеостанциями, разбросанными в прифронтовой зоне. Окончила войну в феврале 1945 года в Латвии. Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью Жукова", - говорится в сообщении. По данным администрации, после войны Зеленкина вернулась в родное село, где работала в колхозе на овощной плантации, дояркой на ферме, потом работала в детском саду. Она воспитала сына и двух дочерей, у нее есть внук, три внучки, один правнук и три правнучки. "Анна Петровна - представитель легендарного поколения победителей, чей жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе всегда были и останутся достойным примером для всех нас. Анна Петровна останется в нашей памяти как добрый, светлый и отзывчивый человек. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении. Администрация района выразила слова соболезнования и сочувствия родным и близким ветерана.

саратовская область

смоленск

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саратовская область, смоленск, латвия, великая отечественная война (1941-1945)