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Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму - РИА Новости, 27.09.2024
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08:21 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/volontery-1974983094.html
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму - РИА Новости, 27.09.2024
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму
Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного креста Курской области Андрей Мальцев рассказал РИА Новости, что мужчина, чью маму искали в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:21
2024-09-27T08:21
россия
курская область
брянская область
владимир путин
андрей мальцев
валерий герасимов
красный крест
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 сен – РИА Новости. Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного креста Курской области Андрей Мальцев рассказал РИА Новости, что мужчина, чью маму искали в течение месяца, трогательно поблагодарил ребят. Волонтёры из курского Красного креста, помимо прочего, помогают людям находить своих пропавших родственников из приграничья. Уже ребятам удалось воссоединить около 700 семей. "У нас недавно приходил мужчина, мать которого осталась в Апанасовке. И, значит, по нашей заявке ее вывезли военные. Мы весь момент, когда её вывозили, и до этого были на связи с этим мужчиной, то есть месяц мы с ним были на связи где-то. Он к нам приходил, мы постоянно по этому поводу общались, какие-то моменты обсуждали", - рассказал Андрей. Мужчина был на связи с волонтёрами и в тот день, когда женщину вывозили из приграничного села. "Вот лично я вечером созвонился где-то часов в 10 с мужчиной, подтверждал информацию, что её привезли. И потом, на следующий день, он к нам приходил с тортом, с чаем, благодарил, плакал у нас, сидел. В общем, был такой довольно трогательный момент", - добавил Андрей. По словам волонтёра, такие случаи – редкость. Обычно ребята работают по спискам остановившихся в пунктах временного размещения, которые им предоставляет полиция и министерство здравоохранения. Эта работа проходит в телефонном режиме. "Мы созваниваемся с родственниками, созваниваемся с разыскиваемыми и направляем им информацию. Бывают, помимо этого, некоторые другие случаи, когда мы очно выезжаем в ПВР, или же люди к нам приходят с заявками, то есть оставляют заявки", - рассказал Андрей. С теми, кому удалось помочь, как правило, волонтёры даже не видятся. Люди благодарят за помощь по телефону, и на этом контакт с волонтёрами прекращается. "Конечно, это (когда люди лично благодарят – ред.) придаёт какие-то силы, придаёт радости и надежды, что вот всё будет хорошо и что мы делаем хорошее благое дело", - подытожил Андрей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, андрей мальцев, валерий герасимов, красный крест, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Андрей Мальцев, Валерий Герасимов, Красный Крест, Вооруженные силы Украины
Мужчина заплакал, когда в курском приграничье волонтеры нашли его маму

Мужчина поблагодарил волонтеров. нашедших его маму в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 27 сен – РИА Новости. Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного креста Курской области Андрей Мальцев рассказал РИА Новости, что мужчина, чью маму искали в течение месяца, трогательно поблагодарил ребят.
Волонтёры из курского Красного креста, помимо прочего, помогают людям находить своих пропавших родственников из приграничья. Уже ребятам удалось воссоединить около 700 семей.
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"У нас недавно приходил мужчина, мать которого осталась в Апанасовке. И, значит, по нашей заявке ее вывезли военные. Мы весь момент, когда её вывозили, и до этого были на связи с этим мужчиной, то есть месяц мы с ним были на связи где-то. Он к нам приходил, мы постоянно по этому поводу общались, какие-то моменты обсуждали", - рассказал Андрей.
Мужчина был на связи с волонтёрами и в тот день, когда женщину вывозили из приграничного села.
"Вот лично я вечером созвонился где-то часов в 10 с мужчиной, подтверждал информацию, что её привезли. И потом, на следующий день, он к нам приходил с тортом, с чаем, благодарил, плакал у нас, сидел. В общем, был такой довольно трогательный момент", - добавил Андрей.
По словам волонтёра, такие случаи – редкость. Обычно ребята работают по спискам остановившихся в пунктах временного размещения, которые им предоставляет полиция и министерство здравоохранения. Эта работа проходит в телефонном режиме.
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"Мы созваниваемся с родственниками, созваниваемся с разыскиваемыми и направляем им информацию. Бывают, помимо этого, некоторые другие случаи, когда мы очно выезжаем в ПВР, или же люди к нам приходят с заявками, то есть оставляют заявки", - рассказал Андрей.
С теми, кому удалось помочь, как правило, волонтёры даже не видятся. Люди благодарят за помощь по телефону, и на этом контакт с волонтёрами прекращается.
"Конечно, это (когда люди лично благодарят – ред.) придаёт какие-то силы, придаёт радости и надежды, что вот всё будет хорошо и что мы делаем хорошее благое дело", - подытожил Андрей.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,4 тысячи военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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