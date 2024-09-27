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Пять сирийских военных погибли при израильском ударе

Пять сирийских военных погибли при израильском ударе - РИА Новости, 27.09.2024

Пять сирийских военных погибли при израильском ударе

Пять военных погибли, один пострадал в результате израильского авиаудара по позиции сирийской армии возле границы с Ливаном, сообщает министерство обороны... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:30

2024-09-27T10:30

2024-09-27T10:44

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пять военных погибли, один пострадал в результате израильского авиаудара по позиции сирийской армии возле границы с Ливаном, сообщает министерство обороны Сирии."Сегодня примерно в 1.35 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одной из наших военных позиций на сирийско-ливанской границе в районе (населенного пункта - ред.) Кфейр-Ябус в провинции Дамаск, в результате чего погибли пять военных и еще один получил ранения", - говорится в заявлении сирийского министерства обороны.Ранее израильская авиация нанесла удары по сирийско-ливанской границе, в том числе по погранпереходу Матраба, в результате чего погибли и получили ранения несколько беженцев, которые направлялись из Ливана в Сирию. Источник в сирийских службах безопасности сообщал РИА Новости, что в результате израильского авиаудара по переходу Матраба ранения получили пять человек. Министерство иностранных дел Сирии осудило удары израильских ВВС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024