Пять сирийских военных погибли при израильском ударе
Пять сирийских военных погибли при израильском ударе возле границы с Ливаном
© Фото : SANAМашины скорой
© Фото : SANA
Машины скорой. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пять военных погибли, один пострадал в результате израильского авиаудара по позиции сирийской армии возле границы с Ливаном, сообщает министерство обороны Сирии.
"Сегодня примерно в 1.35 (совпадает с мск - ред.) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одной из наших военных позиций на сирийско-ливанской границе в районе (населенного пункта - ред.) Кфейр-Ябус в провинции Дамаск, в результате чего погибли пять военных и еще один получил ранения", - говорится в заявлении сирийского министерства обороны.
Ранее израильская авиация нанесла удары по сирийско-ливанской границе, в том числе по погранпереходу Матраба, в результате чего погибли и получили ранения несколько беженцев, которые направлялись из Ливана в Сирию. Источник в сирийских службах безопасности сообщал РИА Новости, что в результате израильского авиаудара по переходу Матраба ранения получили пять человек. Министерство иностранных дел Сирии осудило удары израильских ВВС.
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