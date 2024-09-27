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Украину разъярило одно видео из Грузии - РИА Новости, 27.09.2024
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04:12 27.09.2024 (обновлено: 23:35 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/video-1974972385.html
Украину разъярило одно видео из Грузии
Украину разъярило одно видео из Грузии - РИА Новости, 27.09.2024
Украину разъярило одно видео из Грузии
Партия "Грузинская мечта" опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий на Украине противопоставляются мирным видам... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:12
2024-09-27T23:35
в мире
украина
грузия
киев
михаил саакашвили
владимир зеленский
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий на Украине противопоставляются мирным видам Грузии, что вызвало резкую реакцию Киева.Предвыборное видео правящей в Грузии партии было опубликовано в четверг в Facebook*. В ролике с одной стороны демонстрируются кадры разрушений в результате боевых действий на Украине с подписью "Нет войне", а с другой — достопримечательности Грузии и инфраструктурные объекты с подписью "Выбери мир". Кроме того, по всей стране были размещены баннеры с эпизодами клипа, где противопоставляются разрушения и мирная жизнь.Публикация ролика вызвало острую реакцию Министерства иностранных дел Украины, которое осудило видео, назвав "недопустимым" использование изображений последствий войны в политической рекламе."Призываем правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы &lt;…&gt; войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии", — заявили в ведомстве.В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грядущие в стране парламентские выборы станут своего рода референдумом по вопросу войны и мира.В июле он обвинил членов партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в стремлении сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то Грузия бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".Отношения между Киевом и Тбилиси испортились после того, как Владимир Зеленский в марте 2022 года отозвал украинского посла из-за отказа Грузии помогать Украине. В июле 2023-го Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240924/gruziya-1974467354.html
https://ria.ru/20240819/gruziya-1967156584.html
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в мире, украина, грузия, киев, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
В мире, Украина, Грузия, Киев, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Ираклий Кобахидзе, Единое национальное движение
Украину разъярило одно видео из Грузии

В Киеве возмутились из-за видео "Грузинской мечты" с кадрами войны на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Партия "Грузинская мечта" опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий на Украине противопоставляются мирным видам Грузии, что вызвало резкую реакцию Киева.
Предвыборное видео правящей в Грузии партии было опубликовано в четверг в Facebook*. В ролике с одной стороны демонстрируются кадры разрушений в результате боевых действий на Украине с подписью "Нет войне", а с другой — достопримечательности Грузии и инфраструктурные объекты с подписью "Выбери мир". Кроме того, по всей стране были размещены баннеры с эпизодами клипа, где противопоставляются разрушения и мирная жизнь.
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Публикация ролика вызвало острую реакцию Министерства иностранных дел Украины, которое осудило видео, назвав "недопустимым" использование изображений последствий войны в политической рекламе.
"Призываем правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы <…> войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии", — заявили в ведомстве.
В августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грядущие в стране парламентские выборы станут своего рода референдумом по вопросу войны и мира.
В июле он обвинил членов партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в стремлении сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то Грузия бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".
Отношения между Киевом и Тбилиси испортились после того, как Владимир Зеленский в марте 2022 года отозвал украинского посла из-за отказа Грузии помогать Украине. В июле 2023-го Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
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19 августа, 18:26
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаГрузияКиевМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийИраклий КобахидзеЕдиное национальное движение
 
 
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