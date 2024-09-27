https://ria.ru/20240927/vertolet-1975006537.html
В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44
В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44 - РИА Новости, 27.09.2024
В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44
Поисковая группа обнаружила с воздуха пропавший частный вертолет Robihson R44 в Мезенском районе Архангельской области, находившиеся на борту два человека... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:32
2024-09-27T10:32
2024-09-27T11:53
происшествия
архангельская область
robinson r-44
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975024842_0:273:720:678_1920x0_80_0_0_ff240abb0cb695528429d9238ef6b937.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила с воздуха пропавший частный вертолет Robihson R44 в Мезенском районе Архангельской области, находившиеся на борту два человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб"Упавший борт обнаружен с вертолета в 5 километрах от деревни Бычье. На месте падения найдены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о доставке погибших в морг.
https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, robinson r-44
Происшествия, Архангельская область, Robinson R-44
В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44
Под Архангельском нашли пропавший вертолет Robinson 44, два человека погибли
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила с воздуха пропавший частный вертолет Robihson R44 в Мезенском районе Архангельской области, находившиеся на борту два человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб
"Упавший борт обнаружен с вертолета в 5 километрах от деревни Бычье. На месте падения найдены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о доставке погибших в морг.