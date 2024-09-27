https://ria.ru/20240927/vertolet-1975006537.html

В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44

В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44 - РИА Новости, 27.09.2024

В Архангельской области нашли пропавший вертолет Robinson 44

Поисковая группа обнаружила с воздуха пропавший частный вертолет Robihson R44 в Мезенском районе Архангельской области, находившиеся на борту два человека... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:32

2024-09-27T10:32

2024-09-27T11:53

происшествия

архангельская область

robinson r-44

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила с воздуха пропавший частный вертолет Robihson R44 в Мезенском районе Архангельской области, находившиеся на борту два человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб"Упавший борт обнаружен с вертолета в 5 километрах от деревни Бычье. На месте падения найдены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о доставке погибших в морг.

https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html

архангельская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельская область, robinson r-44