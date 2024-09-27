https://ria.ru/20240927/varlamov-1975033071.html

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Варламова*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Варламова* - РИА Новости, 27.09.2024

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Варламова*

Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей иностранным агентом, сообщает РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:25

2024-09-27T12:25

2024-09-27T12:31

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илья варламов

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на блогера-иноагента Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей иностранным агентом, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.По данным прокуратуры, 40-летний Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса."Прокуратура города Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Ильи Варламова*… Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в релизе.Результаты их рассмотрения - на контроле в прокуратуре Москвы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973318290.html

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москва, илья варламов, россия