https://ria.ru/20240927/uzatom-1974985265.html

Узатом расширит сотрудничество c "Росатомом"

Узатом расширит сотрудничество c "Росатомом" - РИА Новости, 27.09.2024

Узатом расширит сотрудничество c "Росатомом"

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) намерено расширить взаимодействие с российской госкорпорацией "Росатом" в сфере внедрения передовых ядерных... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:42

2024-09-27T08:42

2024-09-27T08:42

ядерные технологии

москва

ташкент

узбекистан

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

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ТАШКЕНТ, 27 сен – РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) намерено расширить взаимодействие с российской госкорпорацией "Росатом" в сфере внедрения передовых ядерных технологий, сообщает пресс-служба Узатома. По данным пресс-службы, в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве директор Узатома Азим Ахмедхаджаев и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. "Особое внимание было уделено укреплению стратегического партнёрства между двумя странами и дальнейшему расширению взаимодействия в сфере внедрения передовых ядерных технологий", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов в ядерной энергетике и развитии инфраструктуры, а также перспективы долгосрочных партнёрских инициатив. "В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной энергетической повестки дня, а также согласовали планы по совместной работе в рамках международных инициатив, направленных на продвижение низкоуглеродных технологий и обеспечение энергетической безопасности", - добавили в пресс-службе. В конце мая в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В начале сентября Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html

москва

ташкент

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, ташкент, узбекистан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт