https://ria.ru/20240927/usmanov-1975043226.html

Холдинг Усманова оспорит решение ВАС Украины о конфискации его активов

Холдинг Усманова оспорит решение ВАС Украины о конфискации его активов - РИА Новости, 27.09.2024

Холдинг Усманова оспорит решение ВАС Украины о конфискации его активов

Холдинг USM Алишера Усманова оспорит в международных судах решение Высшего антикоррупционного суда Украины о конфискации ряда активов бизнесмена и его... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:54

2024-09-27T12:54

2024-09-27T12:54

украина

алишер усманов

металлоинвест

мегафон

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Холдинг USM Алишера Усманова оспорит в международных судах решение Высшего антикоррупционного суда Украины о конфискации ряда активов бизнесмена и его партнеров, считает ее незаконным присвоением имущества, заявил российский холдинг. Накануне стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение конфисковать активы Усманова и его бизнес-партнеров: в доход Украины решено обратить 165 тысяч тонн железной руды, стоимостью более 2 миллиардов гривен (более 48,6 миллиона долларов), принадлежащей швейцарской компании Metalloinvest Trading AG, а также 100% уставного капитала IT-компании ООО "Петер-Сервис Украина. "Данное судебное решение - вопиющий пример незаконной и необоснованной "легализации" присвоения имущества, принадлежащего частным лицам, которое до этого было заблокировано и незаконно удерживалось украинскими силовыми ведомствами в "лучших" пиратских традициях на протяжении более двух лет", - заявили в USM. "Кампания по присвоению властями Украины данного имущества сопровождалась обилием лжи, в том числе о якобы имевших место фактах "контрабанды" "Металлоинвестом" собственной железорудной продукции. Эта ложь с подачи официальных украинских ведомств была распространена украинскими и некоторыми международными СМИ", - подчеркнули в пресс-службе. Как отметили в USM, вплоть до февраля 2022 года Metalloinvest Trading AG закупала железорудную продукцию у российских производителей и экспортировала ее на рынки других государств через территорию Украины. В феврале 2022 года, в отсутствие каких-либо законных оснований, украинские власти задержали партии продукции, находившиеся на украинской территории, и впоследствии наложили на них арест в рамках сфабрикованных уголовных дел. Финальной точкой в незаконной экспроприации имущества стало решение украинского ВАКС. "Незаконные арест и экспроприация данного имущества, а также сопровождающая их кампания лжи и клеветы, не останутся без соответствующей реакции в рамках существующих международных механизмов правовой защиты. Мы приложим все усилия, чтобы международные судебные инстанции дали надлежащую оценку неправомерным действиям исполнительной и судебной власти Украины", - добавили в USM. В ближайшее время Metalloinvest Trading AG, АО "Нексайн" (владелец ООО "Петер-Сервис Украина") и их собственники совершат необходимые шаги для защиты своих законных прав и интересов, в том числе для возмещения репутационного ущерба. "Компании холдинга USM исходят из того, что неправомерное присвоение имущества, принадлежащего частным лицам, не должно признаваться допустимым ни в одном государстве, являющемся членом международного сообщества. Компании холдинга оставляют за собой право на судебное преследование покупателей, которые могут приобрести незаконно экспроприированную продукцию непосредственно у властей Украины или у третьих лиц", - заключили в USM. USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят такие компании, как "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент".

https://ria.ru/20240816/shveytsariya-1966632824.html

https://ria.ru/20240902/rosneft-1970108578.html

https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html

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украина, алишер усманов, металлоинвест, мегафон