https://ria.ru/20240927/uragan-1975100027.html

Ураган оставил более 3,5 миллиона американцев без электричества

Ураган оставил более 3,5 миллиона американцев без электричества - РИА Новости, 27.09.2024

Ураган оставил более 3,5 миллиона американцев без электричества

Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:00

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные мониторингового портала PowerOutage.us. "Огромный ущерб энергетической инфраструктуре юго-востока США становится яснее этим утром – более 3,5 миллиона потребителей электричества остались без электричества", - указывает телеканал. Отмечается, что по более чем миллиону потребителей остались без света в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, а также более 400 тысяч - в Северной Каролине. По данным телеканала, перебои затронули и другие штаты, включая Теннесси и Виргинию. Ранее телеканал CNN сообщал, что не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США. Губернатор Флориды Рон Де Сантис предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240926/uragan-1974749161.html

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