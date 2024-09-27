Ураган оставил более 3,5 миллиона американцев без электричества
Более 3,5 миллиона человек остались без электричества из-за урагана "Хелен"
© AP Photo / NOAAСпутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе
© AP Photo / NOAA
Спутниковый снимок урагана "Хелен" в Мексиканском заливе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные мониторингового портала PowerOutage.us.
"Огромный ущерб энергетической инфраструктуре юго-востока США становится яснее этим утром – более 3,5 миллиона потребителей электричества остались без электричества", - указывает телеканал.
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Отмечается, что по более чем миллиону потребителей остались без света в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, а также более 400 тысяч - в Северной Каролине.
Ранее телеканал CNN сообщал, что не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США. Губернатор Флориды Рон Де Сантис предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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