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СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек - РИА Новости, 27.09.2024
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07:57 27.09.2024 (обновлено: 10:22 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/uragan-1974981547.html
СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек
СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек - РИА Новости, 27.09.2024
СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек
Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:57
2024-09-27T10:22
флорида
сша
джорджия
рон десантис
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN. Ранее сообщалось, что ураган четвертой категории "Хелен" достиг суши около 23:10 (06:10 мск) в районе устья реки Осилла в штате Флорида. По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, один человек в штате погиб после того, как на его автомобиль упал дорожный знак. Губернатор предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится. В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, возникновение которого связано с приближением "Хелен". По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без света в регионе остались около 1,3 миллиона домохозяйств, в том числе во Флориде – более 1,1 миллиона.
https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html
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флорида, сша, джорджия, рон десантис, в мире
Флорида, США, Джорджия, Рон Десантис, В мире
СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек

CNN: жертвами урагана "Хелен" на юго-востоке США стали не менее трех человек

© AP Photo / Kate PayneЗатопленная улица Риверсайд-Драйв в центре Сент-Маркса, штат Флорида во время урагана "Хелен". 26 сентября 2024
Затопленная улица Риверсайд-Драйв в центре Сент-Маркса, штат Флорида во время урагана Хелен. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Kate Payne
Затопленная улица Риверсайд-Драйв в центре Сент-Маркса, штат Флорида во время урагана "Хелен". 26 сентября 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что ураган четвертой категории "Хелен" достиг суши около 23:10 (06:10 мск) в районе устья реки Осилла в штате Флорида.
Даррен Арчер, работающий в компании St. Marks Seafood, планирует переждать ураган Хелен на лодке в Сент-Марксе, штат Флорида. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, один человек в штате погиб после того, как на его автомобиль упал дорожный знак. Губернатор предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится.
В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, возникновение которого связано с приближением "Хелен".
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без света в регионе остались около 1,3 миллиона домохозяйств, в том числе во Флориде – более 1,1 миллиона.
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