СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек
CNN: жертвами урагана "Хелен" на юго-востоке США стали не менее трех человек
© AP Photo / Kate PayneЗатопленная улица Риверсайд-Драйв в центре Сент-Маркса, штат Флорида во время урагана "Хелен". 26 сентября 2024
© AP Photo / Kate Payne
Затопленная улица Риверсайд-Драйв в центре Сент-Маркса, штат Флорида во время урагана "Хелен". 26 сентября 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что ураган четвертой категории "Хелен" достиг суши около 23:10 (06:10 мск) в районе устья реки Осилла в штате Флорида.
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По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, один человек в штате погиб после того, как на его автомобиль упал дорожный знак. Губернатор предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится.
В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, возникновение которого связано с приближением "Хелен".
По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без света в регионе остались около 1,3 миллиона домохозяйств, в том числе во Флориде – более 1,1 миллиона.
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