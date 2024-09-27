https://ria.ru/20240927/uragan-1974981547.html

СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек

СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек - РИА Новости, 27.09.2024

СМИ: жертвами урагана "Хелен" в США стали не менее трех человек

Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T07:57

2024-09-27T07:57

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, сообщает телеканал CNN. Ранее сообщалось, что ураган четвертой категории "Хелен" достиг суши около 23:10 (06:10 мск) в районе устья реки Осилла в штате Флорида. По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, один человек в штате погиб после того, как на его автомобиль упал дорожный знак. Губернатор предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится. В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, возникновение которого связано с приближением "Хелен". По данным мониторингового портала PowerOutage.us, без света в регионе остались около 1,3 миллиона домохозяйств, в том числе во Флориде – более 1,1 миллиона.

https://ria.ru/20240926/uragan-1974914653.html

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флорида, сша, джорджия, рон десантис, в мире