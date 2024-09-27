https://ria.ru/20240927/ulovka-1974873073.html
Морпехи рассказали о новой уловке ВСУ в Курской области
Морпехи рассказали о новой уловке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
Морпехи рассказали о новой уловке ВСУ в Курской области
Украинские операторы БПЛА используют специальные устройства для дистанционного минирования, рассказали корреспонденту РИА Новости военнослужащие из 810-й... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:00
2024-09-27T07:00
2024-09-27T12:19
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют специальные устройства для дистанционного минирования, рассказали корреспонденту РИА Новости военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты."Растяжки сбрасывают с дрона. Она приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают сразу все три", — рассказал боец с позывным Шмель из отряда "Кошмар" 810-й бригады морской пехоты.Во время штурма одной из лесопосадок в Курской области они обнаружили такие растяжки, но их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 25 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240927/morpekhi-1974907138.html
курская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Морпехи рассказывают о технике дистанционного минирования ВСУ
Морпехи рассказывают о технике дистанционного минирования ВСУ
2024-09-27T07:00
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Морпехи рассказали о новой уловке ВСУ в Курской области
Морпех Шмель: ВСУ используют в Курской области "растяжки-треугольники"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют специальные устройства для дистанционного минирования, рассказали корреспонденту РИА Новости военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты.
"Растяжки сбрасывают с дрона. Она приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают сразу все три", — рассказал боец с позывным Шмель из отряда "Кошмар" 810-й бригады морской пехоты.
Во время штурма одной из лесопосадок в Курской области они обнаружили такие растяжки, но их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов
, их продвижение удалось остановить.
По данным на 25 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Как заявил Владимир Путин
, киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент отметил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.