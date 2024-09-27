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В США рассказали, что ждет Украину за операцию в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
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22:27 27.09.2024 (обновлено: 22:47 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975184113.html
В США рассказали, что ждет Украину за операцию в Курской области
В США рассказали, что ждет Украину за операцию в Курской области - РИА Новости, 27.09.2024
В США рассказали, что ждет Украину за операцию в Курской области
Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:27
2024-09-27T22:47
курская область
украина
россия
александр сырский
владимир зеленский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack."Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — подчеркнул эксперт.По мнению Брайена, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский будут подвержены значительной критике за операцию в Курской области, которая считается тактическим и стратегическим провалом. Он предполагает, что это может привести к концу правительства главы киевского режима.В пятницу в Минобороны России сообщили, что группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, неприятель потерял до 30 человек, один сдался в плен.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975172245.html
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курская область, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, политика
Курская область, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире, Политика
В США рассказали, что ждет Украину за операцию в Курской области

Экс-сотрудник Пентагона: Киев заплатит высокую цену за провал в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего блога на Substack.
«
"Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — подчеркнул эксперт.
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По мнению Брайена, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский будут подвержены значительной критике за операцию в Курской области, которая считается тактическим и стратегическим провалом. Он предполагает, что это может привести к концу правительства главы киевского режима.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в направлении Любимовки и Плехово в Курской области, неприятель потерял до 30 человек, один сдался в плен.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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