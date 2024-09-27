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"Друзья мира" готовы организовать саммит по Украине, заявили в Бразилии
"Друзья мира" готовы организовать саммит по Украине, заявили в Бразилии - РИА Новости, 27.09.2024
"Друзья мира" готовы организовать саммит по Украине, заявили в Бразилии
Группа "Друзья мира", создаваемая по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:18
2024-09-27T22:18
2024-09-27T22:24
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МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Группа "Друзья мира", создаваемая по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием РФ и Украины и будет готова организовать для них мирный саммит, заявил журналистам в Нью-Йорке советник президента Бразилии Селсу Аморим. "Иногда, возможно, этот момент должен наступить, но он еще не наступил. Он придет, мы убеждены. А когда он придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру", - заявил Аморим, которого цитирует на своем сайте издание Metropoles. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию и Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии. По словам советника бразильского лидера, на встрече бразильско-китайский документ не встретил разногласий, его подписали все участвующие страны кроме Саудовской Аравии, которая вовлечена в переговоры. "Потребовалось время, потому что людям нужно время, чтобы убедить себя в том, что другие пути ведут в никуда. Но мы это сделали, это просто группа друзей, из миролюбивых стран. Это не друзья России и не друзья Украины, вот и все. Это друзья мира", - подчеркнул Аморим. Бразильский дипломат в заключение выразил мнение, что Россия и Украина станут частью переговорного процесса по прекращению конфликта, когда придет подходящее время. Ранее Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. Оригинальный документ Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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в мире, бразилия, китай, украина, россия
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"Друзья мира" готовы организовать саммит по Украине, заявили в Бразилии
Советник президента Бразилии Аморим: "Друзья мира" готовы провести мирный саммит
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Группа "Друзья мира", создаваемая по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования на Украине, уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием РФ и Украины и будет готова организовать для них мирный саммит, заявил журналистам в Нью-Йорке советник президента Бразилии Селсу Аморим.
"Иногда, возможно, этот момент должен наступить, но он еще не наступил. Он придет, мы убеждены. А когда он придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру", - заявил Аморим, которого цитирует на своем сайте издание Metropoles.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН
в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию
и Швейцарию
и Венгрию
, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии.
По словам советника бразильского лидера, на встрече бразильско-китайский документ не встретил разногласий, его подписали все участвующие страны кроме Саудовской Аравии
, которая вовлечена в переговоры.
"Потребовалось время, потому что людям нужно время, чтобы убедить себя в том, что другие пути ведут в никуда. Но мы это сделали, это просто группа друзей, из миролюбивых стран. Это не друзья России и не друзья Украины, вот и все. Это друзья мира", - подчеркнул Аморим.
Бразильский дипломат в заключение выразил мнение, что Россия и Украина станут частью переговорного процесса по прекращению конфликта, когда придет подходящее время.
Ранее Владимир Зеленский
, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
Оригинальный документ Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьих, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва
отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.