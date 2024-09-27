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Конфликт на Украине может пойти по корейскому сценарию, считает Вучич - РИА Новости, 27.09.2024
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17:00 27.09.2024 (обновлено: 17:03 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975121175.html
Конфликт на Украине может пойти по корейскому сценарию, считает Вучич
Конфликт на Украине может пойти по корейскому сценарию, считает Вучич - РИА Новости, 27.09.2024
Конфликт на Украине может пойти по корейскому сценарию, считает Вучич
Президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию, и напряженные бои буду вестись за каждый населенный пункт... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:00
2024-09-27T17:03
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БЕЛГРАД, 27 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию, и напряженные бои буду вестись за каждый населенный пункт для закрепления территории. Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций. "В конце концов будет мир, поэтому сильные бои будут вестись за каждое село. Будет достигнут корейский сценарий", и это не будет разрешено 10, 20 или 30 лет, - это будет существенное решение для конфликта на Украине", - заявил сербский лидер в эфире телеканала Informer. Президент Сербии также рассказал о свежих соцопросах граждан США, показавших, что тема конфликта на Украине находится для американцев только на девятом или десятом месте. По его мнению, это отразится на поддержке официального Вашингтона Киеву, кто бы не победил на выборах президента. "Было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, знаем из истории, как закончил. Мира не может быть, потому что русские сейчас имеют психологическое преимущество на поле боя", - указал Вучич, отметив, что в случае победы на выборах экс-президент Дональд Трамп будет искать решение конфликта как прагматичный человек. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html
https://ria.ru/20240924/vuchich-1974510540.html
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в мире, украина, сербия, сша, александр вучич, илон маск, дональд трамп, оон
В мире, Украина, Сербия, США, Александр Вучич, Илон Маск, Дональд Трамп, ООН
Конфликт на Украине может пойти по корейскому сценарию, считает Вучич

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине пойдет по корейскому сценарию, и напряженные бои буду вестись за каждый населенный пункт для закрепления территории.
Глава сербского государства участвовал в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также провел ряд встреч с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, включая Илона Маска, и участвовал в приемах от имени отдельных государств и международных организаций.
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"В конце концов будет мир, поэтому сильные бои будут вестись за каждое село. Будет достигнут корейский сценарий", и это не будет разрешено 10, 20 или 30 лет, - это будет существенное решение для конфликта на Украине", - заявил сербский лидер в эфире телеканала Informer.
Президент Сербии также рассказал о свежих соцопросах граждан США, показавших, что тема конфликта на Украине находится для американцев только на девятом или десятом месте. По его мнению, это отразится на поддержке официального Вашингтона Киеву, кто бы не победил на выборах президента.
"Было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что тот, кто ее недооценивал, знаем из истории, как закончил. Мира не может быть, потому что русские сейчас имеют психологическое преимущество на поле боя", - указал Вучич, отметив, что в случае победы на выборах экс-президент Дональд Трамп будет искать решение конфликта как прагматичный человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаСербияСШААлександр ВучичИлон МаскДональд ТрампООН
 
 
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