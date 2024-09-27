https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html

На Украине полицейский насмерть сбил военного

На Украине полицейский насмерть сбил военного - РИА Новости, 27.09.2024

На Украине полицейский насмерть сбил военного

Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР)... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:03

2024-09-27T15:03

2024-09-27T15:03

нежин

черниговская область

украина

в мире

государственное бюро расследований (гбр) украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны. "Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным ведомства, ДТП произошло в 11.00 мск. Погибший якобы внезапно выбежал на дорогу, после чего произошло столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.

https://ria.ru/20240927/ugrozy-1975003510.html

нежин

черниговская область

украина

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нежин, черниговская область, украина, в мире, государственное бюро расследований (гбр) украины, вооруженные силы украины