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На Украине полицейский насмерть сбил военного - РИА Новости, 27.09.2024
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15:03 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html
На Украине полицейский насмерть сбил военного
На Украине полицейский насмерть сбил военного - РИА Новости, 27.09.2024
На Украине полицейский насмерть сбил военного
Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР)... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:03
2024-09-27T15:03
нежин
черниговская область
украина
в мире
государственное бюро расследований (гбр) украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны. "Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным ведомства, ДТП произошло в 11.00 мск. Погибший якобы внезапно выбежал на дорогу, после чего произошло столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
https://ria.ru/20240927/ugrozy-1975003510.html
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черниговская область
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нежин, черниговская область, украина, в мире, государственное бюро расследований (гбр) украины, вооруженные силы украины
Нежин, Черниговская область, Украина, В мире, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине полицейский насмерть сбил военного

На Украине полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
"Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным ведомства, ДТП произошло в 11.00 мск. Погибший якобы внезапно выбежал на дорогу, после чего произошло столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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НежинЧерниговская областьУкраинаВ миреГосударственное бюро расследований (ГБР) УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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