https://ria.ru/20240927/ukraina-1975076432.html
На Украине полицейский насмерть сбил военного
На Украине полицейский насмерть сбил военного - РИА Новости, 27.09.2024
На Украине полицейский насмерть сбил военного
Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР)... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:03
2024-09-27T15:03
2024-09-27T15:03
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государственное бюро расследований (гбр) украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны. "Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По данным ведомства, ДТП произошло в 11.00 мск. Погибший якобы внезапно выбежал на дорогу, после чего произошло столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
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нежин, черниговская область, украина, в мире, государственное бюро расследований (гбр) украины, вооруженные силы украины
Нежин, Черниговская область, Украина, В мире, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине полицейский насмерть сбил военного
На Украине полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полицейский на автомобиле насмерть сбил военнослужащего в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
"Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По данным ведомства, ДТП произошло в 11.00 мск. Погибший якобы внезапно выбежал на дорогу, после чего произошло столкновение. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.