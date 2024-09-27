https://ria.ru/20240927/ukraina-1975041418.html

Эксперт оценил идею создания платформы "Друзей мира" по Украине

Эксперт оценил идею создания платформы "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 27.09.2024

Эксперт оценил идею создания платформы "Друзей мира" по Украине

Платформа стран Глобального Юга по урегулированию украинского кризиса может быть воспринята мировым большинством как более справедливая и в теории может... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:45

2024-09-27T12:45

2024-09-27T12:45

в мире

россия

китай

бразилия

владимир путин

ван и (политик)

владимир зеленский

российская академия наук

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Платформа стран Глобального Юга по урегулированию украинского кризиса может быть воспринята мировым большинством как более справедливая и в теории может привести к переговорам, заявил РИА Новости завсектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин. Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. "Теоретически это может привести к началу переговоров. Такой формат может восприниматься мировым большинством как более справедливый и учитывающий требования развивающихся стран. Потому что форматы стран коллективного Запада носят дискриминационный характер по отношению к России и не отражают исторических, политических, экономических предпосылок начала конфликта", - сказал Луконин. Он добавил, что страны Запада сегодня могут согласиться на урегулирование украинского конфликта на любых условиях, которые не предполагали бы новой эскалации. Главным вопросом остается то, прислушается ли к такому формату Киев. "Для Украины это вопрос поиска компромиссов. Владимир Зеленский поставил себя в безвыходное положение, где он, с одной стороны, не согласиться на какие-то компромиссы не может, но, с другой стороны, само согласие на них приведет к поражению страны и провалу его политики - экономической, внешней и внутренней", - заключил эксперт. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Документ, во-первых, призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. Во-вторых, в документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. В-третьи, документ призывает увеличить объем гуманитарной помощи соответствующим регионам и не допустить разрастание гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам, Китай и Бразилия также выступили в поддержку обмена военнопленными между сторонами конфликта. Четвертый пункт указывает на недопустимость применения оружия массового уничтожения и то, что нельзя допустить возникновение ядерного кризиса. В пятом пункте Китай и Бразилия выступили против атак на АЭС и другие мирные атомные объекты. В-шестых, стороны призвали противостоять разделению мира на замкнутые политические или экономические группировки. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240913/kitay-1972465738.html

https://ria.ru/20240523/memorandum-1948012028.html

https://ria.ru/20240927/knr-1974984125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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