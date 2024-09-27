https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html

"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных

"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных - РИА Новости, 27.09.2024

"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных

Изменение погодных условий не повлияет на способность российской армии наступать, заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в эфире... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:58

2024-09-27T11:58

2024-09-27T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

артемовск

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Изменение погодных условий не повлияет на способность российской армии наступать, заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала NTA."Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — негодовал он.По словам офицера, российская пехота наступает в любую погоду, а распутица и исчезновение "зеленки" не смогут ее остановить. Он напомнил, что во время боев за Артемовск днем нужно было пробираться сквозь снег, а вечером солдатам приходилось быть по пояс в воде. Несмотря на это, отметил он, российские военные не переставали наступать."Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал Федоренко.Накануне Минобороны России сообщило, что украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток".

https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html

https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html

россия

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск