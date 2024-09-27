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"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 27.09.2024 (обновлено: 13:49 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/ukraina-1975027145.html
"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных
"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных - РИА Новости, 27.09.2024
"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных
Изменение погодных условий не повлияет на способность российской армии наступать, заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в эфире... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:58
2024-09-27T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Изменение погодных условий не повлияет на способность российской армии наступать, заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала NTA."Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — негодовал он.По словам офицера, российская пехота наступает в любую погоду, а распутица и исчезновение "зеленки" не смогут ее остановить. Он напомнил, что во время боев за Артемовск днем нужно было пробираться сквозь снег, а вечером солдатам приходилось быть по пояс в воде. Несмотря на это, отметил он, российские военные не переставали наступать."Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал Федоренко.Накануне Минобороны России сообщило, что украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток".
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
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россия
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск
"По всем направлениям": офицер ВСУ пожаловался на российских военных

Комбат ВСУ Федоренко заявил, что ВС России могут наступать при любых условиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Изменение погодных условий не повлияет на способность российской армии наступать, заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала NTA.
"Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — негодовал он.
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По словам офицера, российская пехота наступает в любую погоду, а распутица и исчезновение "зеленки" не смогут ее остановить. Он напомнил, что во время боев за Артемовск днем нужно было пробираться сквозь снег, а вечером солдатам приходилось быть по пояс в воде. Несмотря на это, отметил он, российские военные не переставали наступать.
«
"Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал Федоренко.
Накануне Минобороны России сообщило, что украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток".
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