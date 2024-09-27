https://ria.ru/20240927/ukraina-1974981909.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 27.09.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу о повреждении... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:03

2024-09-27T08:03

2024-09-27T08:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки повреждены "объекты критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967702373.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины