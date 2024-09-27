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Украинский юрист назвал число случаев самовольного оставления части - РИА Новости, 27.09.2024
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02:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974969627.html
Украинский юрист назвал число случаев самовольного оставления части
Украинский юрист назвал число случаев самовольного оставления части - РИА Новости, 27.09.2024
Украинский юрист назвал число случаев самовольного оставления части
Свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части зафиксировано на Украине с 2022 года, сообщил в четверг юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:52
2024-09-27T02:52
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части зафиксировано на Украине с 2022 года, сообщил в четверг юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев. "Точную цифру могут сказать в ВСУ, но это точно более 100 тысяч военнослужащих (которые самовольно оставили части – ред.) с 2022 года. И эта цифра постоянно растет", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Киев 24". По его словам, в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурируют по 20-30 человек. Как отмечает Лихачев, многие военнослужащие, с которыми он работал, говорят, что не хотят возвращаться в свои части, потому что опасаются повторения тех же конфликтов и проблем, из-за которых они их самовольно покинули. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Украинский юрист назвал число случаев самовольного оставления части

Юрист: на Украине с 2022 года отмечено более ста тысяч случаев "самоволки"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части зафиксировано на Украине с 2022 года, сообщил в четверг юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.
"Точную цифру могут сказать в ВСУ, но это точно более 100 тысяч военнослужащих (которые самовольно оставили части – ред.) с 2022 года. И эта цифра постоянно растет", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Киев 24".
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По его словам, в некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурируют по 20-30 человек. Как отмечает Лихачев, многие военнослужащие, с которыми он работал, говорят, что не хотят возвращаться в свои части, потому что опасаются повторения тех же конфликтов и проблем, из-за которых они их самовольно покинули.
Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что на Украине в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко ранее сообщал, что на Украине против украинских военных за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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