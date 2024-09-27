https://ria.ru/20240927/ukraina-1974862041.html

"Фронт расширится". Вашингтон встал на сторону Путина

"Фронт расширится". Вашингтон встал на сторону Путина - РИА Новости, 27.09.2024

"Фронт расширится". Вашингтон встал на сторону Путина

Американские чиновники раскритиковали "план победы" Зеленского. По их мнению, там нет ничего нового, кроме дополнительных рисков эскалации конфликта между... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:00

2024-09-27T08:06

россия

киев

украина

владимир зеленский

джо байден

константин бондаренко

нато

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Американские чиновники раскритиковали "план победы" Зеленского. По их мнению, там нет ничего нового, кроме дополнительных рисков эскалации конфликта между Россией и Западом. Но глава киевского режима твердит: если Вашингтон не выполнит его требования, Украину "похоронят".Старый новый планГлава офиса президента Андрей Ермак уточнил: вступление в НАТО — часть "плана победы". И призвал западных партнеров не брать во внимание предостережения России. Сам Зеленский уверен, что реализация его программы позволит в обозримой перспективе завершить боевые действия без всяких уступок и переговоров с Москвой."С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима", — считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как объяснил один из американских чиновников, в плане Зеленского "нет никаких реальных сюрпризов, серьезных изменений правил игры". "Мрачная оценка документа" указывает на углубляющееся чувство пессимизма в НАТО по мере того, как военный конфликт затягивается, отметили в Bloomberg."Я не впечатлен, там ничего нового", — цитирует The Wall Street Journal другого чиновника. При этом, по сведениям издания, за кулисами Генассамблеи ООН Зеленский "выдвигал максималистские предложения" представителям США и ЕС. Но вместо одобрения вызвал только смущение.В частности, Киев ждет международную финансовую помощь для восстановления экономики и гарантии безопасности, как у стран НАТО, либо полноправное членство в Североатлантическом альянсе. А еще — много современного западного оружия, чтобы бить вглубь России и наступать в Курской области.Западные СМИ сделали вывод: "план победы" Зеленского — всего лишь новый предлог для выбивания дополнительной финансовой и военной поддержки. И способ надавить на Байдена в вопросе ракет большой дальности.Партнерские отношенияАмериканский президент особого восторга по этому поводу не проявил. Зеленский встревожился. Если Вашингтон скажет нет, это значит, что США не хотят завершать боевые действия каким бы то ни было образом, который лишит Россию победы, заявил он. И добавил: "Мы бы в итоге получили очень долгую войну — невозможную, изнурительную ситуацию, которая унесет жизни огромного количества людей".Никакого запасного плана нет, признался глава киевского режима. В случае отказа Байдена украинцы продолжат воевать тем, что у них есть сейчас. Правда, это приведет к тому, что Россия "похоронит" Украину.Тем не менее Зеленский вспомнил про "второй саммит мира", куда надо пригласить представителей Москвы. "Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без россиян, потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, которой они могут задержать и заблокировать все. Однако наш план находится в стадии разработки", — уточнил он.Как пишет The Washington Post, пока нет никаких признаков изменения позиции Вашингтона по дальнобойным ракетам. Так, источники издания в Белом доме и Пентагоне сообщили, что не услышали от Киева убедительных объяснений, почему удары вглубь России приблизят Украину к победе. А эскалация в таком случае гарантирована.При этом в газете обратили внимание на то, что США уже отказываются координировать налеты ВСУ на российские энергетические объекты, включая нефтехранилища. Впрочем, в Вашингтоне на этот счет есть разные мнения. К примеру, министр обороны Ллойд Остин — против применения ATACMS по любым целям, какие вздумаются Киеву, а глава Госдепа Энтони Блинкен готов передавать украинские предложения Байдену.Хромая утка"Зеленский прав, когда говорит о похоронах Украины. Даже если его план одобрят, от страны мало что останется", — отметил в беседе с РИА Новости политолог Ростислав Ищенко.Украинские власти поняли, что победить Россию своими силами они никак не смогут, продолжает он. Поэтому основную ставку сделали не на увеличение западной помощи, а на втягивание в боевые действия США и Евросоюза. "Прямое противостояние России и Запада дает шанс Зеленскому на то, что Вашингтон и Москва решат не запускать друг по другу ядерные ракеты, а договариваться", — подчеркивает эксперт.Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью одному из национальных медиа сказал, что теоретически Байден может согласиться на принятие Киева в НАТО или применение ATACMS вглубь России, но на практике это ни к чему не приведет, так как он — уходящий президент. Следующий глава государства, кем бы он ни был, вряд ли возьмет на себя такую ответственность. "Американцы преследуют собственные национальные интересы и никому ничем не обязаны. Они ни в чем не клялись Украине. В любой момент способны заявить, что Киев — это отработанная карта и проблемы индейцев уже не волнуют шерифа", — рассуждает аналитик.Кроме того, не исключено, что Зеленский воспользуется презентацией своего "плана победы" как поводом для собственной отставки. "Он хотел победить Россию, но Запад ему не позволил, поэтому он уходит. Может быть и такое. А накопившиеся проблемы пусть решает преемник. В любом случае в нынешней истории со стороны Зеленского больше всего позерства и попыток привлечь к себе внимание СМИ", — уверен политолог.Для России и стран НАТО не существует отдельно взятого конфликта на Украине, добавляет Бондаренко. Тут целый комплекс сложностей в международных отношениях. В том числе — контроль над ядерным вооружением, ракетами малой и средней дальности, а также распределение сфер влияния. И все это предстоит как-то урегулировать.Директор Украинского института политики Руслан Бортник в комментарии изданию Politeka выразил мнение: если американцы не дадут того, что просит Зеленский, к 1 декабря фронт сдвинется в Днепропетровскую область. "Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия. У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022-м", — сказал он.Но в любом случае конфликт завершится нескоро. По оценке Бортника — не раньше чем через два года. И линия фронта к тому времени станет еще длиннее. В частности, он призвал жителей Кривого Рога и Днепропетровска задуматься о переезде.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974455679.html

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россия, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, константин бондаренко, нато, генеральная ассамблея оон