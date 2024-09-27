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Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 27.09.2024 (обновлено: 12:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/udar-1975005144.html
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге
Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:28
2024-09-27T12:06
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
безопасность
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм", созданного на базе патрульной полиции. Пока разгребают завалы, ориентировочно, до сотни находятся под завалами", - сообщил Лебедев.По его словам, в сторону удара направилось большое количество пожарных машин и авто скорой помощи.
https://ria.ru/20240927/rakety-1974975849.html
кривой рог
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кривой рог, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге, где находились военные ВСУ

© Фото : Днепропетровская областная прокуратураЗдание Нацполиции Украины в Кривом Роге. 27 сентября 2024
Здание Нацполиции Украины в Кривом Роге. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Днепропетровская областная прокуратура
Здание Нацполиции Украины в Кривом Роге. 27 сентября 2024
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм", созданного на базе патрульной полиции. Пока разгребают завалы, ориентировочно, до сотни находятся под завалами", - сообщил Лебедев.
По его словам, в сторону удара направилось большое количество пожарных машин и авто скорой помощи.
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