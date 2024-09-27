https://ria.ru/20240927/udar-1975005144.html

Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024

Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге

Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:28

2024-09-27T10:28

2024-09-27T12:06

специальная военная операция на украине

кривой рог

украина

безопасность

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм", созданного на базе патрульной полиции. Пока разгребают завалы, ориентировочно, до сотни находятся под завалами", - сообщил Лебедев.По его словам, в сторону удара направилось большое количество пожарных машин и авто скорой помощи.

https://ria.ru/20240927/rakety-1974975849.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кривой рог, украина, безопасность