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Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге - РИА Новости, 27.09.2024
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге
Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:28
2024-09-27T10:28
2024-09-27T12:06
специальная военная операция на украине
кривой рог
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Удар нанесен по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, где находились офицеры нацистского батальона "Шторм", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм", созданного на базе патрульной полиции. Пока разгребают завалы, ориентировочно, до сотни находятся под завалами", - сообщил Лебедев.По его словам, в сторону удара направилось большое количество пожарных машин и авто скорой помощи.
https://ria.ru/20240927/rakety-1974975849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по зданию в Кривом Роге, где находились военные ВСУ