https://ria.ru/20240927/uchenye-1974998749.html

Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик

Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик - РИА Новости, 27.09.2024

Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик

Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:02

2024-09-27T10:02

2024-09-27T10:06

наука

экология в россии

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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально выведенной линии восковой моли, сообщается на сайте вуза. "Сейчас переработка пластика как вторичного сырья является самым распространенным и популярным способом экологичной утилизации полимерных отходов. На его реализацию уходят большие затраты. Сюда входят очистка и сортировка сырья по маркам. По этой причине чаще всего организации предпочитают избавляться от пластика при помощи огня, что очень вредит экологии. Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации", — приводятся в сообщении слова автора проекта Полины Дубовской. В природе большая восковая моль (или пчелиная огнёвка) - вредитель медоносных пчел. Она живет и селится в ульях, выедает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел, уничтожая все без остатка. Насекомое активно питается в возрасте гусеницы и любит тепло. Полный цикл его жизни — 30 дней. Главная особенность проекта — искусственное создание линии насекомых, которые эффективнее едят пластик в отличие от обыкновенной большой восковой моли. Разработанная технология разведения моли позволит вывести нужное поколение за пять генераций, а благодаря правильно подобранному плану питания и созданию благоприятной среды насекомые начинают приспосабливаться и в последующем эффективно его перерабатывать. "Воск очень схож с пластиком по своей химической структуре, поэтому и возникла теория, что насекомое может есть пластик. Специальный план питания позволяет вывести в процессе генерации моль, которая будет потреблять с каждым поколением больше полимерных отходов. Двести личинок пчелиной огневки за десять дней съедают четыре килограмма пластика. Чтобы насекомым было удобно его есть, мы измельчаем мусор. В состав корма для насекомых, помимо пластика, входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, которые способствуют эффективному перевариванию полимеров у моли", — добавила Дубовская. Она отметила, что продукты жизнедеятельности насекомых обладают широким спектром применения. Так, например, их можно использовать в производстве биогелей на основе хитозана и БАД, в косметологии, в медицине (настойки), в сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для животных, а в лабораторных исследованиях — как химический элемент, который бы эффективно соединял нужные вещества.

https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html

https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология в россии