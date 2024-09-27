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Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик - РИА Новости, 27.09.2024
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Наука
 
10:02 27.09.2024 (обновлено: 10:06 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/uchenye-1974998749.html
Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик
Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик - РИА Новости, 27.09.2024
Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик
Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:02
2024-09-27T10:06
наука
экология в россии
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально выведенной линии восковой моли, сообщается на сайте вуза. "Сейчас переработка пластика как вторичного сырья является самым распространенным и популярным способом экологичной утилизации полимерных отходов. На его реализацию уходят большие затраты. Сюда входят очистка и сортировка сырья по маркам. По этой причине чаще всего организации предпочитают избавляться от пластика при помощи огня, что очень вредит экологии. Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации", — приводятся в сообщении слова автора проекта Полины Дубовской. В природе большая восковая моль (или пчелиная огнёвка) - вредитель медоносных пчел. Она живет и селится в ульях, выедает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел, уничтожая все без остатка. Насекомое активно питается в возрасте гусеницы и любит тепло. Полный цикл его жизни — 30 дней. Главная особенность проекта — искусственное создание линии насекомых, которые эффективнее едят пластик в отличие от обыкновенной большой восковой моли. Разработанная технология разведения моли позволит вывести нужное поколение за пять генераций, а благодаря правильно подобранному плану питания и созданию благоприятной среды насекомые начинают приспосабливаться и в последующем эффективно его перерабатывать. "Воск очень схож с пластиком по своей химической структуре, поэтому и возникла теория, что насекомое может есть пластик. Специальный план питания позволяет вывести в процессе генерации моль, которая будет потреблять с каждым поколением больше полимерных отходов. Двести личинок пчелиной огневки за десять дней съедают четыре килограмма пластика. Чтобы насекомым было удобно его есть, мы измельчаем мусор. В состав корма для насекомых, помимо пластика, входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, которые способствуют эффективному перевариванию полимеров у моли", — добавила Дубовская. Она отметила, что продукты жизнедеятельности насекомых обладают широким спектром применения. Так, например, их можно использовать в производстве биогелей на основе хитозана и БАД, в косметологии, в медицине (настойки), в сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для животных, а в лабораторных исследованиях — как химический элемент, который бы эффективно соединял нужные вещества.
https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html
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экология в россии
Наука, Экология в России
Новосибирские ученые придумали моль, которая сможет утилизировать пластик

Студентка НГТУ разработала технологию утилизации пластика с помощью моли

© Фото : Новосибирский государственный технический университетСтудентка НГТУ НЭТИ Полина Дубовская разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика при помощи селективной восковой моли
Студентка НГТУ НЭТИ Полина Дубовская разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика при помощи селективной восковой моли - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Новосибирский государственный технический университет
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью специально выведенной линии восковой моли, сообщается на сайте вуза.
"Сейчас переработка пластика как вторичного сырья является самым распространенным и популярным способом экологичной утилизации полимерных отходов. На его реализацию уходят большие затраты. Сюда входят очистка и сортировка сырья по маркам. По этой причине чаще всего организации предпочитают избавляться от пластика при помощи огня, что очень вредит экологии. Создание ферм насекомых — это новый экологичный и, самое главное, дешевый способ утилизации пластика с точки зрения его реализации", — приводятся в сообщении слова автора проекта Полины Дубовской.
© Фото : Новосибирский государственный технический университетСтудентка третьего курса кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Дубовская
Студентка третьего курса кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Дубовская - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Новосибирский государственный технический университет
Студентка третьего курса кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Дубовская
В природе большая восковая моль (или пчелиная огнёвка) - вредитель медоносных пчел. Она живет и селится в ульях, выедает соты, мед и продукты жизнедеятельности пчел, уничтожая все без остатка. Насекомое активно питается в возрасте гусеницы и любит тепло. Полный цикл его жизни — 30 дней.
Главная особенность проекта — искусственное создание линии насекомых, которые эффективнее едят пластик в отличие от обыкновенной большой восковой моли. Разработанная технология разведения моли позволит вывести нужное поколение за пять генераций, а благодаря правильно подобранному плану питания и созданию благоприятной среды насекомые начинают приспосабливаться и в последующем эффективно его перерабатывать.
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"Воск очень схож с пластиком по своей химической структуре, поэтому и возникла теория, что насекомое может есть пластик. Специальный план питания позволяет вывести в процессе генерации моль, которая будет потреблять с каждым поколением больше полимерных отходов. Двести личинок пчелиной огневки за десять дней съедают четыре килограмма пластика. Чтобы насекомым было удобно его есть, мы измельчаем мусор. В состав корма для насекомых, помимо пластика, входят мед, кукурузная крупа, воск и другие продукты, которые способствуют эффективному перевариванию полимеров у моли", — добавила Дубовская.
Она отметила, что продукты жизнедеятельности насекомых обладают широким спектром применения. Так, например, их можно использовать в производстве биогелей на основе хитозана и БАД, в косметологии, в медицине (настойки), в сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для животных, а в лабораторных исследованиях — как химический элемент, который бы эффективно соединял нужные вещества.
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