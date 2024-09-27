https://ria.ru/20240927/tsivilev-1975018795.html

Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию

Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию - РИА Новости, 27.09.2024

Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию

России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:27

2024-09-27T11:27

2024-09-27T11:27

экономика

технологии

россия

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. "Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, москва, сергей цивилев