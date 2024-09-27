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Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию
Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию - РИА Новости, 27.09.2024
Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию
России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:27
2024-09-27T11:27
2024-09-27T11:27
экономика
технологии
россия
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. "Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, москва, сергей цивилев
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Сергей Цивилев
Цивилев призвал создавать новую современную энергогенерацию
Цивилев призвал создавать современную энергогенерацию с дружественными странами
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.
"Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.