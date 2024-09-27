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В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов - РИА Новости, 27.09.2024
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00:44 27.09.2024 (обновлено: 01:04 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tsb-1974965592.html
В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов
В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов - РИА Новости, 27.09.2024
В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов
Российские системно значимые банки в среднем приостанавливают ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:44
2024-09-27T01:04
россия
сочи
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Российские системно значимые банки в среднем приостанавливают ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в ходе Международного банковского форума, проходящего в Сочи.Российские кредитные организации с 25 июля обязаны проверять все денежные переводы физлиц и замораживать подозрительные переводы на два дня, а также компенсировать клиенту в течение 30 суток сумму, которую без его разрешения перевели на счета мошенников, данные о которых имеются у Центробанка. Тогда же вступил в силу приказ Банка России, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, на которые должны опираться кредитные организации для борьбы с такими переводами.
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россия, сочи, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Сочи, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов

ЦБ: крупные банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов в день

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Российские системно значимые банки в среднем приостанавливают ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в ходе Международного банковского форума, проходящего в Сочи.
Российские кредитные организации с 25 июля обязаны проверять все денежные переводы физлиц и замораживать подозрительные переводы на два дня, а также компенсировать клиенту в течение 30 суток сумму, которую без его разрешения перевели на счета мошенников, данные о которых имеются у Центробанка.
Тогда же вступил в силу приказ Банка России, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, на которые должны опираться кредитные организации для борьбы с такими переводами.
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РоссияСочиВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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