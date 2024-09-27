https://ria.ru/20240927/tsb-1974965592.html

В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов

В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов - РИА Новости, 27.09.2024

В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов

Российские системно значимые банки в среднем приостанавливают ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:44

2024-09-27T00:44

2024-09-27T01:04

россия

сочи

вадим уваров

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Российские системно значимые банки в среднем приостанавливают ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в ходе Международного банковского форума, проходящего в Сочи.Российские кредитные организации с 25 июля обязаны проверять все денежные переводы физлиц и замораживать подозрительные переводы на два дня, а также компенсировать клиенту в течение 30 суток сумму, которую без его разрешения перевели на счета мошенников, данные о которых имеются у Центробанка. Тогда же вступил в силу приказ Банка России, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, на которые должны опираться кредитные организации для борьбы с такими переводами.

https://ria.ru/20240925/zarabotok-1974516914.html

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россия, сочи, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), экономика