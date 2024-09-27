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ЦАХАЛ попытался ликвидировать Насруллу в Бейруте, сообщил Al-Arabiya
ЦАХАЛ попытался ликвидировать Насруллу в Бейруте, сообщил Al-Arabiya - РИА Новости, 27.09.2024
ЦАХАЛ попытался ликвидировать Насруллу в Бейруте, сообщил Al-Arabiya
ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:02
2024-09-27T19:02
2024-09-27T19:11
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хасан насралла
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армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВВС Израиля пытались ликвидировать лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, но их попытка провалилась, утверждает телеканал Al-Arabiya.Серия примерно из десяти взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, передал ранее корреспондент РИА Новости. ВВС Израиля нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Попытка израильских ВВС убить Хасана Насраллу через авиаудары по Бейруту провалилась", - сообщает канал со ссылкой на свои источники.По его данным, в результате ударов пострадали десятки человек.
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в мире, бейрут, израиль, хасан насралла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хасан Насралла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ попытался ликвидировать Насруллу в Бейруте, сообщил Al-Arabiya
Al-Arabiya: ЦАХАЛ попытался ликвидировать лидера "Хезболлы" в Бейруте