https://ria.ru/20240927/tramp-1975126800.html

Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту

Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:19

2024-09-27T17:19

2024-09-27T17:38

в мире

дональд трамп

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января."Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - сказал он на открытой части встречи, транслировавшийся в YouTube.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.Он также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента.По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html

https://ria.ru/20240927/tramp-1975059390.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, сша