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Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.09.2024
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17:19 27.09.2024 (обновлено: 17:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tramp-1975126800.html
Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту
Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T17:19
2024-09-27T17:38
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января."Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - сказал он на открытой части встречи, транслировавшийся в YouTube.Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.Он также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента.По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240927/tramp-1975073942.html
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп надеется найти хорошее решение по украинскому конфликту

Трамп заявил Зеленскому, что найдет хорошее решение по украинскому конфликту

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. 27 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. 27 сентября 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских президентских выборах сможет найти "хорошее" решение для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
"Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - сказал он на открытой части встречи, транслировавшийся в YouTube.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В США раскрыли, как Трамп может "помочь" Зеленскому
Вчера, 14:52
Трамп согласился на переговоры с Зеленским после полученного письма с просьбой встретиться. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social опубликовал запрос Зеленского, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
Он также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее Зеленский уже был в Нью-Йорке, где выступал на проходящей Генеральной ассамблее ООН, но позднее уехал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, не добившись аудиенции экс-президента.
По данным телеканала CNN, Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с экс-президентом страны Дональдом Трампом, поскольку планировал покинуть американскую территорию после встречи с действующей администрацией.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Стармер впервые провел встречу с Трампом, пишет Politico
Вчера, 14:06
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Отдали бы". Трамп высказался об Украине
26 сентября, 16:04
 
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