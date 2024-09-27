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Трамп выразил желание заключить ядерную сделку с Ираном - РИА Новости, 27.09.2024
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00:56 27.09.2024 (обновлено: 01:14 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/tramp-1974966216.html
Трамп выразил желание заключить ядерную сделку с Ираном
Трамп выразил желание заключить ядерную сделку с Ираном - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп выразил желание заключить ядерную сделку с Ираном
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы вновь заключить ядерную сделку с Ираном в случае своего избрания,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:56
2024-09-27T01:14
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы вновь заключить ядерную сделку с Ираном в случае своего избрания, несмотря на то, что сам же ее и разорвал в свой первый срок."Я бы сделал это … Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, заключил бы он сделку с Ираном.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973046382.html
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иран, сша, великобритания, дональд трамп, в мире
Иран, США, Великобритания, Дональд Трамп, В мире
Трамп выразил желание заключить ядерную сделку с Ираном

Трамп заявил, что хотел бы в случае победы заключить ядерную сделку с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы вновь заключить ядерную сделку с Ираном в случае своего избрания, несмотря на то, что сам же ее и разорвал в свой первый срок.
"Я бы сделал это … Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, заключил бы он сделку с Ираном.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа заявлял, что Иран вправе убить политика
16 сентября, 18:49
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
 
ИранСШАВеликобританияДональд ТрампВ мире
 
 
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