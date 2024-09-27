https://ria.ru/20240927/tramp-1974964658.html

Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке

Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:29

2024-09-27T00:29

2024-09-27T01:47

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.Политик опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд"."Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9.45 (16.45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240927/pismo-1974965295.html

https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974507612.html

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нью-йорк (город), в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, владимир зеленский, камала харрис, украина