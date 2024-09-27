https://ria.ru/20240927/tramp-1974964658.html
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:29
2024-09-27T00:29
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.Политик опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд"."Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9.45 (16.45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240927/pismo-1974965295.html
https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html
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нью-йорк (город), в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, владимир зеленский, камала харрис, украина
Нью-Йорк (город), В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Украина
Трамп согласился встретиться с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке
Трамп согласился встретиться с Зеленским 27 сентября в своей башне в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
Политик опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд".
«
"Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9.45 (16.45 по московскому времени – Прим. ред.) в Trump Tower", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине
, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.
Ранее журнал Time сообщил, что команда Зеленского не согласилась встретиться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую — экс-президент Трамп.