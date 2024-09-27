https://ria.ru/20240927/tramp-1974963268.html

Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's

Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's - РИА Новости, 27.09.2024

Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от демократов Камалу Харрис в том, что она якобы солгала о своей работе в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T00:04

2024-09-27T00:04

2024-09-27T00:22

камала харрис

mcdonald's corporation

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от демократов Камалу Харрис в том, что она якобы солгала о своей работе в американской сети фастфуда McDonald's."Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald's. Это была ложь", - Трамп заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.Харрис на предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's. Трамп ранее на этой неделе заявил, что хочет на полчаса переквалифицироваться в работника McDonald's и пожарить там картошку.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240926/zelenskij-1974934109.html

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камала харрис, mcdonald's corporation, в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, выборы президента сша — 2024