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Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's
Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's - РИА Новости, 27.09.2024
Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от демократов Камалу Харрис в том, что она якобы солгала о своей работе в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:04
2024-09-27T00:04
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от демократов Камалу Харрис в том, что она якобы солгала о своей работе в американской сети фастфуда McDonald's."Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald's. Это была ложь", - Трамп заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.Харрис на предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's. Трамп ранее на этой неделе заявил, что хочет на полчаса переквалифицироваться в работника McDonald's и пожарить там картошку.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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камала харрис, mcdonald's corporation, в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Камала Харрис, McDonald's Corporation, В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's
Трамп заявил, что Харрис якобы солгала и никогда не работала в McDonald's