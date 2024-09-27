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Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье
Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье - РИА Новости, 27.09.2024
Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье
Украинские войска стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T03:02
2024-09-27T03:02
2024-09-27T03:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики стягивают натовскую технику в Запорожье, где прячут на промышленных площадках крупных заводов", - сказал Рогов. По его словам, техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, НАТО, В мире
Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье
Рогов: в Запорожье стягивают технику НАТО, ее прячут на заводах