https://ria.ru/20240927/tayvan-1974977145.html

Китайский эксперт спрогнозировал печальные итоги политики властей Тайваня

Китайский эксперт спрогнозировал печальные итоги политики властей Тайваня - РИА Новости, 27.09.2024

Китайский эксперт спрогнозировал печальные итоги политики властей Тайваня

Воинственная политика правящей на Тайване партии и главы администрации Лай Циндэ не сможет дать Тайваню так называемую безопасность, но лишь ускорит превращение РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:28

2024-09-27T06:28

2024-09-27T06:28

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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Воинственная политика правящей на Тайване партии и главы администрации Лай Циндэ не сможет дать Тайваню так называемую безопасность, но лишь ускорит превращение острова в пороховую бочку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзянь. В конце августа Исполнительный Юань (главный исполнительный орган Тайваня) обнародовал проект бюджета, в котором указывается, что Тайвань в 2025 году увеличит расходы на оборону на 7,7%, до 647 миллиардов тайваньских долларов (20,2 миллиарда долларов США). Таким образом, расходы на оборону в следующем году составят 2,45% ВВП, что станет новым рекордом. "Учитывая, что цели Лай Циндэ — это добиваться независимости военным путем и военным путем сопротивляться воссоединению, то рекордный рост доли оборонного бюджета в ВВП — это неизбежность", - сказал Ван Цзянь в интервью агентству в рамках VIII Форума цивилизаций аналитического центра "Тайхэ". Он отметил, что рост оборонного бюджета будет рекордным даже при том, что в него не включены расходы на строительство Тайванем собственных подводных лодок. Кроме того, указал эксперт, при росте на 7,7% прогнозируется, что рост экономики составит 3,26% в 2025 году, что точно оставит экономику в сложном положении. "И все же Лай Циндэ недавно опубликовал пост в социальных сетях, в котором громогласно объявил, что в следующем году продолжит увеличивать оборонный бюджет и укреплять так называемую асимметричную боевую мощь. После того, как в 2016 году Демократическая прогрессивная партия снова пришла к власти, оборонный бюджет рос год от года, и в 2024 году он почти удвоится по сравнению с тем, что было восемь лет назад. Объем военных закупок продолжает расти, что вызывает недовольство у жителей острова", - сказал эксперт. Ван Цзянь отметил, что с тех пор, как Лай Циндэ занял свой пост в мае, он стал еще более безудержно бросать вызов принципу "одного Китая", активно участвовать в интернационализации тайваньского вопроса под руководством США и других западных стран. "Он увеличивает оборонный бюджет, не беря в расчет условия жизни людей и экономику. Совершает тщетные попытки ускорить процесс достижения независимости военным путем, самовольно препятствует нормальным обменам между людьми по две стороны Тайваньского пролива. Но воинственная политика Демократической прогрессивной партии не сможет дать Тайваню так называемую безопасность. Напротив, может лишь ускорить превращение Тайваня в опасную пороховую бочку", - подчеркнул эксперт. Ван Цзянь отметил, что сепаратистские силы на Тайване представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, тогда как мирное развитие отношений по две стороны пролива является основной гарантией мира и стабильности. "Правительство Лай Циндэ переоценивает свои силы, пытаясь добиться независимости и дать отпор воссоединению военным путем, это все равно что яйцом пытаться расколоть камень. Материковый Китай обладает твердой волей, абсолютной уверенностью и достаточными возможностями для устранения всех провокаций, связанных с "независимостью Тайваня", - подчеркнул эксперт. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал на тот момент заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. В мае Лай Циндэ официально вступил в должность. В своей инаугурационной речи он выразил надежду на то, что материковый Китай "трезво посмотрит на факт существования Китайской Республики (Тайваня)", будет "уважать выбор тайваньского народа", а также "сотрудничать с демократически избранным и законным правительством Тайваня" на основе принципов взаимности, сменит конфронтацию на диалог, а сдерживание на взаимодействие. В своей речи Лай Циндэ также подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.

https://ria.ru/20240924/kitay-1974356155.html

https://ria.ru/20240926/kitay-1974888755.html

https://ria.ru/20240919/kitaj-1973686691.html

https://ria.ru/20240912/tayvan-1972205632.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, в мире