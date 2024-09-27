https://ria.ru/20240927/svo-1975080826.html

СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО

СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024

СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у башкирского следкома доклад по уголовному делу о халатности после уничтожения аллеи... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:13

2024-09-27T15:13

2024-09-27T15:46

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александр бастрыкин

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УФА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у башкирского следкома доклад по уголовному делу о халатности после уничтожения аллеи в Уфе, посвящённой вернувшимся со спецоперации бойцам, сообщает информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале."Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Объект посвятили защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырёх регионов. Ранее в уфимской мэрии сообщали, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив её на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею."В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвященной бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе Республики Башкортостан. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин потребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии уточнили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 293 (халатность).Прокуратура также проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, сообщал ранее надзорный орган.

https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html

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следственный комитет россии (ск рф), уфа, россия, александр бастрыкин, происшествия