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СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024
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15:13 27.09.2024 (обновлено: 15:46 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/svo-1975080826.html
СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО
СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО - РИА Новости, 27.09.2024
СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у башкирского следкома доклад по уголовному делу о халатности после уничтожения аллеи... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:13
2024-09-27T15:46
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
россия
александр бастрыкин
происшествия
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у башкирского следкома доклад по уголовному делу о халатности после уничтожения аллеи в Уфе, посвящённой вернувшимся со спецоперации бойцам, сообщает информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале."Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Объект посвятили защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырёх регионов. Ранее в уфимской мэрии сообщали, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив её на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею."В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвященной бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе Республики Башкортостан. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин потребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии уточнили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 293 (халатность).Прокуратура также проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, сообщал ранее надзорный орган.
https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html
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следственный комитет россии (ск рф), уфа, россия, александр бастрыкин, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Уфа, Россия, Александр Бастрыкин, Происшествия
СК завел уголовное дело после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной СВО

СК завел дело о халатности после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной бойцам СВО

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки в Уфе
Вид со смотровой площадки в Уфе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Вид со смотровой площадки в Уфе. Архивное фото
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у башкирского следкома доклад по уголовному делу о халатности после уничтожения аллеи в Уфе, посвящённой вернувшимся со спецоперации бойцам, сообщает информационный центр СК РФ в своём Telegram-канале.
"Аллея возвращения домой" была высажена в Уфе 30 сентября 2022 года. Объект посвятили защитникам Отечества и воссоединению с Россией четырёх регионов. Ранее в уфимской мэрии сообщали, что рядом с аллеей строится общественно-административное здание с подземным паркингом. В ходе подготовки территории к подведению коммуникаций к будущему объекту подрядчик демонтировал с аллеи брусчатку, сложив её на территории застройки. Городские власти отмечали, что после завершения строительства застройщик восстановит аллею.
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"В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвященной бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе Республики Башкортостан. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения к российским военнослужащим. В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин потребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии уточнили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 293 (халатность).
Прокуратура также проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, сообщал ранее надзорный орган.
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Следственный комитет России (СК РФ)УфаРоссияАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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